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Из Башкирии в зону СВО отправили сотую по счету автоколонну с гумпомощью - РИА Новости, 08.11.2023
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Надежные люди
 
14:56 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/bashkiriya-1908156581.html
Из Башкирии в зону СВО отправили сотую по счету автоколонну с гумпомощью
Из Башкирии в зону СВО отправили сотую по счету автоколонну с гумпомощью - РИА Новости, 08.11.2023
Из Башкирии в зону СВО отправили сотую по счету автоколонну с гумпомощью
Сотую по счету автоколонну с гуманитарной помощью отправили из Башкирии бойцам на передовой, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:56
2023-11-08T14:56
надежные люди
запорожская область
луганская народная республика
кировский район
радий хабиров
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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Сотую по счету автоколонну с гуманитарной помощью отправили из Башкирии бойцам на передовой, сообщили в пресс-службе главы республики. "Из Башкортостана в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область сформировали 100-ую по счету автоколонну с гуманитарной помощью для бойцов именных добровольческих батальонов, мотострелкового полка "Башкортостан" и мобилизованных военнослужащих. В церемонии отправки гумковоя принял участие глава региона Радий Хабиров",- сообщила пресс-служба. В автоколонне участвуют 26 грузовиков. Они везут грузовые и легковые автомобили, мобильные бани, строительные и пиломатериалы, дрова, печи "буржуйки", сетку-рабицу, бензопилы, генераторы, спутниковые антенны, сварочные аппараты, инструменты, маскировочные сети, газовые плиты, хозяйственно-бытовые принадлежности, теплую одежду, продукты питания, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников. Также для школы села Благовещенка Запорожской области Кировский район Уфы приготовил учебники и книги, информируют власти. Отмечается, что Хабиров вручил почетные грамоты и благодарности главы Башкортостана водителям грузовиков, а также представителям предприятий и жителям республики, которые проявили активность при сборе гуманитарной помощи. "Все вместе мы поддерживаем боевой дух наших ребят, делаем их быт комфортнее и безопаснее. Бойцам на передовой важно ощущать, что республика, их близкие, все мы - нашими мыслями, сердцами с ними. Я регулярно общаюсь с командирами наших добровольческих батальонов и подразделений, где служат жители республики. Все отмечают, что чувствуют помощь нашей республики. И говорят, что она имеет огромное значение", - цитирует пресс-служба главу региона. Хабиров добавил, что республика отправляет гуманитарные колонны каждые шесть дней. "В сборе помощи участвует огромное количество наших земляков. Они плетут сети, закатывают тушенку, ремонтируют машины, строят бани. Большое спасибо жителям Башкортостана, которые принимают в этом участие. Также слова уважения - водителям и сотрудникам республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, которые формируют колонны и доставляют их на Донбасс. Каждому по-мужски жму руку", - сказал он.
https://ria.ru/20231107/snaryady-1908014328.html
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907975455.html
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запорожская область
луганская народная республика
кировский район
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запорожская область, луганская народная республика, кировский район, радий хабиров
Надежные люди, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Кировский район, Радий Хабиров
Из Башкирии в зону СВО отправили сотую по счету автоколонну с гумпомощью

Из Башкирии в зону СВО отправили сотую по счету автоколонну с гумпомощью

© Фото : пресс-служба главы БашкирииСотую по счету автоколонну с гумпомощью отправили из Башкирии в зону СВО
Сотую по счету автоколонну с гумпомощью отправили из Башкирии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : пресс-служба главы Башкирии
Сотую по счету автоколонну с гумпомощью отправили из Башкирии в зону СВО
Читать ria.ru в
УФА, 8 ноя - РИА Новости. Сотую по счету автоколонну с гуманитарной помощью отправили из Башкирии бойцам на передовой, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Из Башкортостана в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область сформировали 100-ую по счету автоколонну с гуманитарной помощью для бойцов именных добровольческих батальонов, мотострелкового полка "Башкортостан" и мобилизованных военнослужащих. В церемонии отправки гумковоя принял участие глава региона Радий Хабиров",- сообщила пресс-служба.
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В автоколонне участвуют 26 грузовиков. Они везут грузовые и легковые автомобили, мобильные бани, строительные и пиломатериалы, дрова, печи "буржуйки", сетку-рабицу, бензопилы, генераторы, спутниковые антенны, сварочные аппараты, инструменты, маскировочные сети, газовые плиты, хозяйственно-бытовые принадлежности, теплую одежду, продукты питания, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников. Также для школы села Благовещенка Запорожской области Кировский район Уфы приготовил учебники и книги, информируют власти.
Отмечается, что Хабиров вручил почетные грамоты и благодарности главы Башкортостана водителям грузовиков, а также представителям предприятий и жителям республики, которые проявили активность при сборе гуманитарной помощи.
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"Все вместе мы поддерживаем боевой дух наших ребят, делаем их быт комфортнее и безопаснее. Бойцам на передовой важно ощущать, что республика, их близкие, все мы - нашими мыслями, сердцами с ними. Я регулярно общаюсь с командирами наших добровольческих батальонов и подразделений, где служат жители республики. Все отмечают, что чувствуют помощь нашей республики. И говорят, что она имеет огромное значение", - цитирует пресс-служба главу региона.
Хабиров добавил, что республика отправляет гуманитарные колонны каждые шесть дней. "В сборе помощи участвует огромное количество наших земляков. Они плетут сети, закатывают тушенку, ремонтируют машины, строят бани. Большое спасибо жителям Башкортостана, которые принимают в этом участие. Также слова уважения - водителям и сотрудникам республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, которые формируют колонны и доставляют их на Донбасс. Каждому по-мужски жму руку", - сказал он.
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Надежные людиЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаКировский районРадий Хабиров
 
 
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