https://ria.ru/20231108/bali-1908096538.html

На Бали заканчиваются места в отелях на Новый год

На Бали заканчиваются места в отелях на Новый год - РИА Новости, 08.11.2023

На Бали заканчиваются места в отелях на Новый год

Спрос на индонезийский остров Бали этой осенью заметно вырос, турпоток восстановился до уровня доковидного 2019 года, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:59

2023-11-08T18:59

2023-11-08T18:59

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спрос на индонезийский остров Бали этой осенью заметно вырос, турпоток восстановился до уровня доковидного 2019 года, сообщает пресс-служба РСТ.Туроператоры отмечают также глубину продаж – на новогодние каникулы в популярных отелях практически не осталось мест. А скоро, возможно, появятся прямые рейсы."Бали очень востребован, объем выросли в пять раз к прошлому году – правда, год назад перевозка была ограниченной. Продажи туров на остров уже достигли допандемийного уровня. Наши программы основаны на блоках Qatar Airways со стыковкой в Дохе. В основном, спрашивают комбинированные туры на 12 ночей Бали – Сингапур и Бали – Сингапур – Куала-Лумпур, также спросом пользуется традиционная программа Куала-Лумпур – Бали. И уже давно продается Новый год", – сообщила руководитель отдела маркетинга компании "Пакс" Любовь Чучмаева.Основной тенденцией новогоднего спроса на Бали эксперт назвала повышение интереса к поездкам большой семьей или компанией друзей. "Как правило, заказывают виллы с двумя-тремя спальнями, в большинстве отелей на новогодний период они уже распроданы", – подчеркнула она. Чучмаева добавила, что в этом году заметен прирост бронирований пятизвездочных отелей.В компании ITM group объемы продаж Бали увеличились почти втрое по сравнению с прошлым годом, турпоток вполне сопоставим с допандемийным периодом. Руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина связывает это с лояльными условиями въезда, умеренными ценами на курортах и фактически круглогодичным сезоном."Безусловно, организация прямых рейсов поспособствовала бы еще большему росту. Осенью собирался лететь "Аэрофлот", но пока конкретных дат не объявлено. Но и без прямой перевозки Бали на сегодня – одно из самых популярных у россиян пляжных направлений. Глубина продаж достигает пяти месяцев", – рассказала эксперт.По словам Юриной, спрос на новогодние праздники очень высок: у туроператора осталось лишь небольшое количество мест на рождественские каникулы с заездами 3, 4 и 6 января.Как считает руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, массовый спрос на Бали сдерживает отсутствие прямых перелетов. "Мы предлагаем туры на Бали на базе регулярных рейсов Emirates, Qatar Airways, China Eastern Airlines со стыковками. Туристы бронируют отели высокой категории, в основном, едут пары, молодожены. Выбирают размещение продолжительностью 11 ночей и более. Есть запросы на отдых в Убуде, также Бали комбинируют с другими странами Юго-Восточной Азии. Спрос на Новый год и зимние каникулы в этом году вырос на 19 процентов по сравнению с прошлым годом", – сказала она.Как сообщила газета "Известия", со ссылкой на посольство Индонезии в Москве, переговоры между Россией и Индонезией по запуску прямого авиасообщения между Москвой и Бали находятся на финальной стадии, остались только вопросы технического и эксплуатационного характера. В дипмиссии выразили надежду, что перелеты запустят уже до конца года.В 2019 году на Бали отдохнуло около 160 тысяч российских туристов, с января по июнь 2023 года турпоток составил почти 90 тысяч человек. По данным статистического бюро Бали, с января по сентябрь остров принял 4,9 миллиона иностранных туристов. Первые места по объему турпотока занимают Австралия, Индия и Китай, россияне в первую десятку не входят.

https://ria.ru/20231107/bali-1907911135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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