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В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023
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21:23 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/avariya-1908268694.html
В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие
В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023
В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие
Три человека, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей в Ставрополе, сообщает Госавтоинспекция по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:23
2023-11-08T21:23
происшествия
ставрополь
ставропольский край
авто
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ПЯТИГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей в Ставрополе, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. По данным ведомства, ДТП произошло в 18.40 мск на проспекте Кулакова. "Водитель автомобиля Honda CR-V не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Skoda Yeti, который по инерции совершил столкновение с Nissan Qashqai, который, в свою очередь, совершил столкновение с движущимся впереди Skoda Rapid. В результате аварии за медицинской помощью обратились водители автомобилей Honda и Skoda Yeti, а также 13-летний пассажир Nissan", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём Honda находился 36-летний гражданин, который за последние два года 39 раз привлекался к ответственности за нарушение установленного скоростного режима. Экспертиза установит, был ли водитель трезв.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, авто, skoda
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Авто, Skoda
В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие

При столкновении четырех легковушек в Ставрополе пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей в Ставрополе, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, ДТП произошло в 18.40 мск на проспекте Кулакова.
"Водитель автомобиля Honda CR-V не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Skoda Yeti, который по инерции совершил столкновение с Nissan Qashqai, который, в свою очередь, совершил столкновение с движущимся впереди Skoda Rapid. В результате аварии за медицинской помощью обратились водители автомобилей Honda и Skoda Yeti, а также 13-летний пассажир Nissan", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулём Honda находился 36-летний гражданин, который за последние два года 39 раз привлекался к ответственности за нарушение установленного скоростного режима. Экспертиза установит, был ли водитель трезв.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайАвтоSkoda
 
 
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