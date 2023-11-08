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В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие

В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023

В Ставрополе столкнулись четыре легковушки, есть пострадавшие

Три человека, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей в Ставрополе, сообщает Госавтоинспекция по... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:23

2023-11-08T21:23

2023-11-08T21:23

происшествия

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ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей в Ставрополе, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. По данным ведомства, ДТП произошло в 18.40 мск на проспекте Кулакова. "Водитель автомобиля Honda CR-V не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Skoda Yeti, который по инерции совершил столкновение с Nissan Qashqai, который, в свою очередь, совершил столкновение с движущимся впереди Skoda Rapid. В результате аварии за медицинской помощью обратились водители автомобилей Honda и Skoda Yeti, а также 13-летний пассажир Nissan", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём Honda находился 36-летний гражданин, который за последние два года 39 раз привлекался к ответственности за нарушение установленного скоростного режима. Экспертиза установит, был ли водитель трезв.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, авто, skoda