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В Свердловской области автомобиль въехал в магазин - РИА Новости, 08.11.2023
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14:49 08.11.2023 (обновлено: 14:52 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/avariya-1908153900.html
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин - РИА Новости, 08.11.2023
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин
Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:49
2023-11-08T14:52
происшествия
авто
свердловская область
первоуральск
гибдд мвд рф
volkswagen touareg
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. По информации ведомства, авария случилась в среду около 14.00 по местному времени (12.00 мск) на улице Ленина. "Женщина, 1958 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего въехала в торговое здание (магазин "Кировский"), повредив четыре стеклопакета. В результате ДТП люди не пострадали", - говорится в сообщении. Стаж вождения женщины составляет 13 лет, в момент инцидента она была пристегнута ремнем безопасности, а по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС — трезва, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
свердловская область
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происшествия, авто, свердловская область, первоуральск, гибдд мвд рф, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Свердловская область, Первоуральск, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин

В Первоуральске в Свердловской области женщина въехала в магазин

© Фото : ГИБДД Свердловской областиНа месте ДТП в Первоуральске
На месте ДТП в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : ГИБДД Свердловской области
На месте ДТП в Первоуральске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба областной ГИБДД.
По информации ведомства, авария случилась в среду около 14.00 по местному времени (12.00 мск) на улице Ленина.
"Женщина, 1958 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего въехала в торговое здание (магазин "Кировский"), повредив четыре стеклопакета. В результате ДТП люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Стаж вождения женщины составляет 13 лет, в момент инцидента она была пристегнута ремнем безопасности, а по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС — трезва, отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьПервоуральскГИБДД МВД РФVolkswagen Touareg
 
 
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