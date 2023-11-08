https://ria.ru/20231108/avariya-1908153900.html

В Свердловской области автомобиль въехал в магазин

В Свердловской области автомобиль въехал в магазин - РИА Новости, 08.11.2023

В Свердловской области автомобиль въехал в магазин

Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:49

2023-11-08T14:49

2023-11-08T14:52

происшествия

авто

свердловская область

первоуральск

гибдд мвд рф

volkswagen touareg

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. По информации ведомства, авария случилась в среду около 14.00 по местному времени (12.00 мск) на улице Ленина. "Женщина, 1958 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего въехала в торговое здание (магазин "Кировский"), повредив четыре стеклопакета. В результате ДТП люди не пострадали", - говорится в сообщении. Стаж вождения женщины составляет 13 лет, в момент инцидента она была пристегнута ремнем безопасности, а по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС — трезва, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

свердловская область

первоуральск

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происшествия, авто, свердловская область, первоуральск, гибдд мвд рф, volkswagen touareg