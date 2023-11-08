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В Свердловской области автомобиль въехал в магазин
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин - РИА Новости, 08.11.2023
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин
Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:49
2023-11-08T14:49
2023-11-08T14:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Автомобиль, где за рулем была трезвая женщина, въехал в магазин "Кировский" в свердловском Первоуральске, люди при этом не пострадали, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. По информации ведомства, авария случилась в среду около 14.00 по местному времени (12.00 мск) на улице Ленина. "Женщина, 1958 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего въехала в торговое здание (магазин "Кировский"), повредив четыре стеклопакета. В результате ДТП люди не пострадали", - говорится в сообщении. Стаж вождения женщины составляет 13 лет, в момент инцидента она была пристегнута ремнем безопасности, а по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС — трезва, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, свердловская область, первоуральск, гибдд мвд рф, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Свердловская область, Первоуральск, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg
В Свердловской области автомобиль въехал в магазин
В Первоуральске в Свердловской области женщина въехала в магазин