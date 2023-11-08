https://ria.ru/20231108/ates-1908116465.html
В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС
В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС - РИА Новости, 08.11.2023
В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС
Россия будет представлена на должном уровне на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:16
2023-11-08T12:16
2023-11-08T12:20
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия будет представлена на должном уровне на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия будет представлена на должном уровне", - сказал он журналистам, комментируя приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября.
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сша, сан-франциско, россия, в мире, дмитрий песков, атэс
США, Сан-Франциско, Россия, В мире, Дмитрий Песков, АТЭС
В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС
Песков: Россия будет представлена на должном уровне на встрече всех лидеров АТЭС