https://ria.ru/20231108/ates-1908116465.html

В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС

В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС - РИА Новости, 08.11.2023

В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите АТЭС

Россия будет представлена на должном уровне на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:16

2023-11-08T12:16

2023-11-08T12:20

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в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия будет представлена на должном уровне на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия будет представлена на должном уровне", - сказал он журналистам, комментируя приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября.

https://ria.ru/20231102/priglashenie-1906869306.html

сша

сан-франциско

россия

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2023

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сша, сан-франциско, россия, в мире, дмитрий песков, атэс