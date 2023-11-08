https://ria.ru/20231108/ataka-1908283834.html

Моссад помог предотвратить атаку "Хезболлы" в Бразилии, заявил Израиль

Моссад помог предотвратить атаку "Хезболлы" в Бразилии, заявил Израиль - РИА Новости, 08.11.2023

Моссад помог предотвратить атаку "Хезболлы" в Бразилии, заявил Израиль

Служба внешней разведки Израиля (Моссад) совместно с бразильскими спецслужбами и международными партнерами помогла предотвратить атаку на территории Бразилии,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T23:32

2023-11-08T23:32

2023-11-08T23:32

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля (Моссад) совместно с бразильскими спецслужбами и международными партнерами помогла предотвратить атаку на территории Бразилии, спланированную ливанским движением "Хезболлах" по заказу и при финансировании Ирана, сообщила в среду канцелярия израильского премьера. "Бразильские службы безопасности вместе с Моссад и партнерами в израильском сообществе в сфере безопасности, а также другими международными органами безопасности и правоохранительными органами предотвратили террористическую атаку в Бразилии, которая была спланирована террористической организацией "Хезболлах" под руководством и при финансировании иранского режима. Это была обширная сеть, действовавшая в других странах", - говорится в сообщении. В канцелярии премьера от имени Моссад выразили благодарность бразильским службам безопасности "за арест членов террористической ячейки, которой руководила "Хезболлах" с целью совершения атак на цели в Бразилии, связанные с Израилем и евреями. Ранее в среду федеральная полиция Бразилии сообщила о начале контртеррористической операции в Сан-Паулу и штате Минас-Жерайс, в ходе которой уже были арестованы два человека, по информации СМИ, предполагаемые террористы связаны с ливанским движением "Хезболлах" и планировали теракты против еврейских общин. По информации газеты O Globo, двое арестованных в Сан-Паулу бразильцев были предположительно завербованы и получали финансирование от ливанского движения "Хезболлах". Со ссылкой на источники в силовых структурах сообщается, что преступная группа готовила нападения на здания еврейской общины в Бразилии и синагоги. Один из арестованных граждан Бразилии был задержан по прибытии из Ливана в аэропорту Гуарульюс и предположительно уже имел инструкции для совершения терактов, второй - арестован в городе Сан-Паулу.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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сан-паулу (город)

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в мире, бразилия, сан-паулу (город), израиль, хезболла