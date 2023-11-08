ВСУ обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке как минимум двумя ракетами
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Во время обстрела Донецка украинскими войсками несколько снарядов упало на территории больницы, передает корреспондент РИА Новости.
"Это больница <...> прилетело сюда, а второй взрыв я еще не знаю, где был", — рассказала агентству сотрудница медицинского учреждения Анжелика.
По предварительным данным, упали как минимум две ракеты, одно здание серьезно повреждено. Обошлось без пострадавших.
Вчера ВСУ совершили массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры, среди которых Управление труда и социальной защиты. Итоговое количество пострадавших мирных жителей составило 55 человек, среди которых трое детей.
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, украинские военные вечером вели огонь по центру города из реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным, которые приводил накануне Пушилин, жертвами обстрелов стали шесть человек. В то же время представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о гибели как минимум 20 жителей.
Всего за прошедшие сутки украинские войска атаковали территорию ДНР 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.