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В Москве арестовали сотрудника МВД Дагестана по делу о взятках
В Москве арестовали сотрудника МВД Дагестана по делу о взятках - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве арестовали сотрудника МВД Дагестана по делу о взятках
Басманный суд Москвы арестовал замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова по делу о получении взяток и превышении должностных... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:16
2023-11-08T16:16
2023-11-08T16:16
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова по делу о получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости. "Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Елена Ленская. Ранее в среду суд арестовал шефа Абдулгапурова — замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, возглавляющего следственное управление. Срок меры пресечения - 2 января. Оба вину не признали. Им предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как заявила в суде следователь, дело было возбуждено совсем недавно - 2 ноября. Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства. Адвокат настаивал, что "дело сделано наспех, видно, что торопились, нет никаких доказательств", только оперативные материалы, "в которых не указано аргументов". Сам Абдулгапуров заявил, что "непричастен к инкриминируемым деяниям". По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала. Эпизод с превышением полномочий связан с неким бизнесменом Фроловым, которому, как сообщила в суде следователь, фигуранты выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали сотрудника МВД Дагестана по делу о взятках
Суд в Москве арестовал сотрудника МВД Дагестана Абдулгапурова по делу о взятках
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова по делу о получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Елена Ленская
.
Стали известны подробности дела замглавы МВД Дагестана
Ранее в среду суд арестовал шефа Абдулгапурова — замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, возглавляющего следственное управление. Срок меры пресечения - 2 января. Оба вину не признали.
Им предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ
) и превышении должностных полномочий (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как заявила в суде следователь, дело было возбуждено совсем недавно - 2 ноября.
Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства. Адвокат настаивал, что "дело сделано наспех, видно, что торопились, нет никаких доказательств", только оперативные материалы, "в которых не указано аргументов". Сам Абдулгапуров заявил, что "непричастен к инкриминируемым деяниям".
По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала.
Эпизод с превышением полномочий связан с неким бизнесменом Фроловым, которому, как сообщила в суде следователь, фигуранты выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства.
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