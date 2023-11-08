https://ria.ru/20231108/arest-1908162593.html
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий - РИА Новости, 08.11.2023
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий
Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:14
2023-11-08T15:14
2023-11-08T15:43
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908151803_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_4c04100b6ce3bbc73dce803f86cc011a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья.Срок ареста установлен до 2 января.Суд позже рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала.Эпизод с превышением полномочий связан с неким бизнесменом Фроловым, которому, как сообщила в суде следователь, фигуранты выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства.Исмаилов вину не признал.Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
https://ria.ru/20231108/mvd-1908162498.html
https://ria.ru/20231031/vzyatki-1906500797.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908151803_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b0dfd1791e9e6968bd1ea0d6afadf684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий
Суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова за взятки и превышение полномочий
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья.
Стали известны подробности дела замглавы МВД Дагестана
Срок ареста установлен до 2 января.
Суд позже рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.
По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала.
Эпизод с превышением полномочий связан с неким бизнесменом Фроловым, которому, как сообщила в суде следователь, фигуранты выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства.
Исмаилов вину не признал.
Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ
) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов