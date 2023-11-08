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Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий - РИА Новости, 08.11.2023
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15:14 08.11.2023 (обновлено: 15:43 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/arest-1908162593.html
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий - РИА Новости, 08.11.2023
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий
Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:14
2023-11-08T15:43
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья.Срок ареста установлен до 2 января.Суд позже рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала.Эпизод с превышением полномочий связан с неким бизнесменом Фроловым, которому, как сообщила в суде следователь, фигуранты выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства.Исмаилов вину не признал.Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
https://ria.ru/20231108/mvd-1908162498.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий

Суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова за взятки и превышение полномочий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья.
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Стали известны подробности дела замглавы МВД Дагестана
15:14
Срок ареста установлен до 2 января.
Суд позже рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.
По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала.
Эпизод с превышением полномочий связан с неким бизнесменом Фроловым, которому, как сообщила в суде следователь, фигуранты выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства.
Исмаилов вину не признал.
Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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