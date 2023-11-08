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Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты - РИА Новости, 08.11.2023
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18:26 08.11.2023 (обновлено: 18:28 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/aktsiya-1908233506.html
Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты
Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты - РИА Новости, 08.11.2023
Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты
Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) в среду провели акцию у здания компании с требованием повысить... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:26
2023-11-08T18:28
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) в среду провели акцию у здания компании с требованием повысить зарплаты, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек, одетых в жилеты профсоюзов CGT-Cheminots и SUD-Rail, устроили пикет у здания SNCF в пригороде Парижа. Они несли флаги профсоюзов и распевали песенку "жёлтых жилетов": "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет". После акции напротив здания участники прошли во внутренний двор, где начали жечь файеры и произносить речи. Вокруг здания дежурит полиция. В среду железнодорожники Франции проводят забастовку на фоне старта ежегодных обязательных переговоров о зарплате между руководством SNCF и профсоюзами. Организуя забастовку, они намерены оказать давление на руководство. Профсоюзы требуют роста зарплатной ставки на 12%, выплату 13-й зарплаты, ревалоризацию премий и индексацию зарплаты, согласно уровню инфляции. Как отметили в SNCF, акция не сильно нарушит движение поездов. Как отмечало издание Ouest France, в 2022 году товарооборот компании составил 41,4 миллиарда евро, чистая прибыль составила рекордные 2,4 миллиарда евро. Ранее предварительный отчет Национального института статистики Франции (Insee) показал, что годовая инфляция в стране в октябре замедлилась до 4%. В конце лета министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что цены на пять тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20230901/protesty-1893697787.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты

В Париже десятки железнодорожников вышли на акцию, требуя повысить зарплаты

© AFP 2023 / Stephane de Sakutin Акция представителей профсоюзов и сотрудников SNCF
Акция представителей профсоюзов и сотрудников SNCF - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / Stephane de Sakutin
Акция представителей профсоюзов и сотрудников SNCF. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) в среду провели акцию у здания компании с требованием повысить зарплаты, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков человек, одетых в жилеты профсоюзов CGT-Cheminots и SUD-Rail, устроили пикет у здания SNCF в пригороде Парижа.
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Они несли флаги профсоюзов и распевали песенку "жёлтых жилетов": "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет".
После акции напротив здания участники прошли во внутренний двор, где начали жечь файеры и произносить речи. Вокруг здания дежурит полиция.
В среду железнодорожники Франции проводят забастовку на фоне старта ежегодных обязательных переговоров о зарплате между руководством SNCF и профсоюзами. Организуя забастовку, они намерены оказать давление на руководство. Профсоюзы требуют роста зарплатной ставки на 12%, выплату 13-й зарплаты, ревалоризацию премий и индексацию зарплаты, согласно уровню инфляции.
Как отметили в SNCF, акция не сильно нарушит движение поездов.
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Как отмечало издание Ouest France, в 2022 году товарооборот компании составил 41,4 миллиарда евро, чистая прибыль составила рекордные 2,4 миллиарда евро.
Ранее предварительный отчет Национального института статистики Франции (Insee) показал, что годовая инфляция в стране в октябре замедлилась до 4%.
В конце лета министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что цены на пять тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.
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