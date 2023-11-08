https://ria.ru/20231108/aktsiya-1908233506.html

Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты

Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты - РИА Новости, 08.11.2023

Французские железнодорожники устроили акцию с требованием повысить зарплаты

Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) в среду провели акцию у здания компании с требованием повысить... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:26

2023-11-08T18:26

2023-11-08T18:28

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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) в среду провели акцию у здания компании с требованием повысить зарплаты, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек, одетых в жилеты профсоюзов CGT-Cheminots и SUD-Rail, устроили пикет у здания SNCF в пригороде Парижа. Они несли флаги профсоюзов и распевали песенку "жёлтых жилетов": "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет". После акции напротив здания участники прошли во внутренний двор, где начали жечь файеры и произносить речи. Вокруг здания дежурит полиция. В среду железнодорожники Франции проводят забастовку на фоне старта ежегодных обязательных переговоров о зарплате между руководством SNCF и профсоюзами. Организуя забастовку, они намерены оказать давление на руководство. Профсоюзы требуют роста зарплатной ставки на 12%, выплату 13-й зарплаты, ревалоризацию премий и индексацию зарплаты, согласно уровню инфляции. Как отметили в SNCF, акция не сильно нарушит движение поездов. Как отмечало издание Ouest France, в 2022 году товарооборот компании составил 41,4 миллиарда евро, чистая прибыль составила рекордные 2,4 миллиарда евро. Ранее предварительный отчет Национального института статистики Франции (Insee) показал, что годовая инфляция в стране в октябре замедлилась до 4%. В конце лета министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что цены на пять тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.

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https://ria.ru/20231012/protest-1902400390.html

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в мире, париж, франция