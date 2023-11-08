https://ria.ru/20231108/aktsiya-1908099719.html

На ВДНХ стартовала акция "Наши семейные книги памяти"

На ВДНХ стартовала акция "Наши семейные книги памяти" - РИА Новости, 08.11.2023

На ВДНХ стартовала акция "Наши семейные книги памяти"

На ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" был дан старт Всероссийской моложеной акции "Наши семейные книги памяти", сообщили в информационной... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:14

2023-11-08T11:14

2023-11-08T11:14

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

российское общество "знание"

социальный навигатор

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. На ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" был дан старт Всероссийской моложеной акции "Наши семейные книги памяти", сообщили в информационной службе Ярославского государственного педагогического университета им.К.Д. Ушинского.Идея проекта родилась в ЯГПУ в апреле 2023 года. Тогда более 700 будущих педагогов по одной минуте рассказывали друг другу о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне и работавших в тылу. Акция проходила в течение более 12 часов в режиме "нон-стоп".Инициатива молодых ярославцев была поддержана Министерством просвещения Российской Федерации и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых".В период с 7 ноября по 4 декабря 2023 года Акция будет проходить более чем в 2500 образовательных организациях в 61 регионе страны, а также в Республике Беларусь и Кыргызской Республике."В течение месяца по всей стране в школах, центрах дополнительного образования, педагогических университетах и колледжах молодые люди будут рассказывать друг другу о семейных страницах истории, о Великой Отечественной войне, – отметил в своем обращении к участникам акции министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. – Наши деды и прадеды отстояли право на свободу, независимость. Своей Победой над нацизмом они продемонстрировали силу духа народа, показали всему миру, что нас не сломить. Победные и трагическое события тех далеких дней навсегда нашли отражение на страницах учебников, художественной литературы, в историях, которые передаются из поколения в поколение. В наших домашних фотоальбомах, семейных архивах как величайшие реликвии хранятся фотографии фронтовиков и тружеников тыла, пронзительно трогательные письма с фронта. Особую роль в этой акции, инициированной Ярославским государственном педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского, играют учителя. И это особенно символично в Год педагога и наставника, который объявлен в стране Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Уверен, что ваша работа даст новый импульс сохранения исторической памяти, укреплению семейных ценностей".Официальными партнерами акции выступают Общественная палата Российской Федерации и Российское общество "Знание".В церемонии открытия Акции в очном формате приняли участие более 40 школьников и студентов из 30 регионов страны. Каждый из них по 1 минуте на площадке ВДНХ рассказал о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне."Подготовка и участие школьников и студентов в Акции позволили ощутить неразрывную связь поколений россиян, – отметил координатор проекта, ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член Общественной палаты РФ Михаил Груздев. – История страны становится не просто понятнее, но и эмоционально ощутимей через осознание того, что война коснулась каждой семьи. История войны – это история наших семей. А, значит, история каждого из нас. Акция призвана сформировать у молодого поколения россиян понимание неразрывности поколений, значимости традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ответственности за будущее нашей великой Родины. Я уверен, что проведение Акции станет доброй традицией в школах и университетах нашей страны, а с учётом того, что в подготовке к ней молодым людям всегда помогают родители, дедушки и бабушки, ее по праву можно считать общенародной!"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, российское общество "знание", социальный навигатор