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"Команда жуликов". Депутат раскритиковал планы США по российским активам
"Команда жуликов". Депутат раскритиковал планы США по российским активам - РИА Новости, 08.11.2023
"Команда жуликов". Депутат раскритиковал планы США по российским активам
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал воровством планы США конфисковать суверенные российские активы. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:07
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михаил шеремет
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал воровством планы США конфисковать суверенные российские активы. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы. "Байден и его команда жуликов своими планами по конфискации активов России встали на путь бандитизма и грабежа. Иначе чем воровством это не назовешь", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, власти США таким "недальновидным решением" подорвут собственную финансовую систему и ускорят ее закат. "Многие государства начали понимать, что США используют против них доллар как финансово-политическое оружие. Поэтому международное сообщество активно начинает избавляться от американской валюты и ищет новые альтернативные варианты", - подчеркнул депутат.
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сша, михаил шеремет, санкции в отношении россии, в мире
США, Михаил Шеремет, Санкции в отношении России, В мире
"Команда жуликов". Депутат раскритиковал планы США по российским активам
Депутат Шеремет назвал планы США о конфискации российских активов воровством
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал воровством планы США конфисковать суверенные российские активы.
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.
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"Байден и его команда жуликов своими планами по конфискации активов России встали на путь бандитизма и грабежа. Иначе чем воровством это не назовешь", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, власти США таким "недальновидным решением" подорвут собственную финансовую систему и ускорят ее закат.
"Многие государства начали понимать, что США используют против них доллар как финансово-политическое оружие. Поэтому международное сообщество активно начинает избавляться от американской валюты и ищет новые альтернативные варианты", - подчеркнул депутат.
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