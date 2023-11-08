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Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США - РИА Новости, 08.11.2023
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12:08 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908114824.html
Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США
Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США - РИА Новости, 08.11.2023
Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США
Комитет Палаты представителей Конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги", сообщил глава РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:08
2023-11-08T12:08
украина
сша
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Комитет Палаты представителей Конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги", сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.Комитет Палаты представителей США ранее одобрил передачу активов РФ Украине. "Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, поддержав законопроект о передаче Украине российских активов, по сути, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги". У Вашингтона, очевидно, закончились собственные средства для спонсирования марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий. Закон, в случае его окончательного принятия, больно ударит по финансовой системе США и разрушит американские мифы о надежности инвестиций и неприкосновенности частной собственности, а также станет стоп-сигналом для остальных стран и международного бизнеса, отметил он. "В Евросоюзе, кстати, пока не готовы идти на аналогичные шаги, честно признавая отсутствие правовых и законных оснований для конфискации замороженных российских активов… Российская сторона не раз предупреждала: Запад получит зеркальный ответ, потеряет гораздо больше, чем приобретет. И дело, конечно, не только в деньгах – в Вашингтоне своими руками закладывают бомбу замедленного действия под основы собственной экономики", - отметил политик.
https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
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украина, сша, россия, леонид слуцкий (политик)
Украина, США, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США

Слуцкий назвал поддержку проекта о передаче Украине активов РФ в США грабежом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Комитет Палаты представителей Конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги", сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Комитет Палаты представителей США ранее одобрил передачу активов РФ Украине.
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"Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, поддержав законопроект о передаче Украине российских активов, по сути, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги". У Вашингтона, очевидно, закончились собственные средства для спонсирования марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий.
Закон, в случае его окончательного принятия, больно ударит по финансовой системе США и разрушит американские мифы о надежности инвестиций и неприкосновенности частной собственности, а также станет стоп-сигналом для остальных стран и международного бизнеса, отметил он.
"В Евросоюзе, кстати, пока не готовы идти на аналогичные шаги, честно признавая отсутствие правовых и законных оснований для конфискации замороженных российских активов… Российская сторона не раз предупреждала: Запад получит зеркальный ответ, потеряет гораздо больше, чем приобретет. И дело, конечно, не только в деньгах – в Вашингтоне своими руками закладывают бомбу замедленного действия под основы собственной экономики", - отметил политик.
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