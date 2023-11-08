https://ria.ru/20231108/aktivy-1908114824.html

Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США

Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США - РИА Новости, 08.11.2023

Слуцкий прокомментировал проект о передаче Украине российских активов в США

Комитет Палаты представителей Конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги", сообщил глава РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:08

2023-11-08T12:08

2023-11-08T12:08

украина

сша

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Комитет Палаты представителей Конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги", сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.Комитет Палаты представителей США ранее одобрил передачу активов РФ Украине. "Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, поддержав законопроект о передаче Украине российских активов, по сути, встал на путь легализации "грабежа с большой дороги". У Вашингтона, очевидно, закончились собственные средства для спонсирования марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий. Закон, в случае его окончательного принятия, больно ударит по финансовой системе США и разрушит американские мифы о надежности инвестиций и неприкосновенности частной собственности, а также станет стоп-сигналом для остальных стран и международного бизнеса, отметил он. "В Евросоюзе, кстати, пока не готовы идти на аналогичные шаги, честно признавая отсутствие правовых и законных оснований для конфискации замороженных российских активов… Российская сторона не раз предупреждала: Запад получит зеркальный ответ, потеряет гораздо больше, чем приобретет. И дело, конечно, не только в деньгах – в Вашингтоне своими руками закладывают бомбу замедленного действия под основы собственной экономики", - отметил политик.

https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

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украина, сша, россия, леонид слуцкий (политик)