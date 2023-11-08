Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 08.11.2023 (обновлено: 14:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908113602.html
В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе
В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе - РИА Новости, 08.11.2023
В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе
Конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия, будут и ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:05
2023-11-08T14:27
экономика
дмитрий песков
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149052/79/1490527956_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_95c36bf5e0b5f28a3c1fe9b72542eea8.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия, будут и ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минувшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций.Песков отметил, что и США, и Европа последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем российских авуаров. "Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", — сказал пресс-секретарь.Он добавил, что российские власти проработают ответные меры, но вряд ли они будут зеркальными."Но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил Песков.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898918770.html
https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149052/79/1490527956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3d6f3a1f8596dc30778dbd48c49376e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, в мире, сша, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Дмитрий Песков, В мире, США, Санкции в отношении России, Россия
В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе

Песков: Запад столкнется с судебными издержками при конфискации активов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия, будут и ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минувшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину
27 сентября, 12:37
Песков отметил, что и США, и Европа последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем российских авуаров.
«
"Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что российские власти проработают ответные меры, но вряд ли они будут зеркальными.
"Но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Предсказание Путина Западу сбылось. "Воровство" ЕС не помогло Украине
25 октября, 08:00
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации этих средств.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
11:28
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВ миреСШАСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала