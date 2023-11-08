https://ria.ru/20231108/aktivy-1908113602.html

В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе

В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе - РИА Новости, 08.11.2023

В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе

Конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия, будут и ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:05

2023-11-08T12:05

2023-11-08T14:27

экономика

дмитрий песков

в мире

сша

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия, будут и ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минувшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций.Песков отметил, что и США, и Европа последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем российских авуаров. "Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", — сказал пресс-секретарь.Он добавил, что российские власти проработают ответные меры, но вряд ли они будут зеркальными."Но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил Песков.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898918770.html

https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html

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экономика, дмитрий песков, в мире, сша, санкции в отношении россии, россия