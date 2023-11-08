В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе
Песков: Запад столкнется с судебными издержками при конфискации активов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия, будут и ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минувшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций.
Песков отметил, что и США, и Европа последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем российских авуаров.
«
"Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что российские власти проработают ответные меры, но вряд ли они будут зеркальными.
"Но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил Песков.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации этих средств.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.