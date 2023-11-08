https://ria.ru/20231108/adygeya-1908215860.html

В Адыгее в 2024 году на строительство дорог направят 4,1 млрд рублей

В Адыгее в 2024 году на строительство дорог направят 4,1 млрд рублей - РИА Новости, 08.11.2023

В Адыгее в 2024 году на строительство дорог направят 4,1 млрд рублей

В Адыгее в следующем году на дорожное строительство будет выделено более 4,1 миллиарда рублей, частично эти средства будут направлены на ремонт дорог в Майкопе, РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:34

2023-11-08T17:34

2023-11-08T17:34

республика адыгея

майкоп

краснодар

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 8 ноя - РИА Новости. В Адыгее в следующем году на дорожное строительство будет выделено более 4,1 миллиарда рублей, частично эти средства будут направлены на ремонт дорог в Майкопе, поселке Яблоновском под Краснодаром, частично – на региональные дороги и мосты, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Особое внимание он поручил уделить ремонту дорог рядом с социальными объектами, обустройству тротуаров, ведущих к строящимся школам в аулах Новая Адыгея и Козет, а также поселке Яблоновский. "Каждый объект нужно делать так, чтобы он был качественным и служил долгие годы. Поэтому уже на стадии проектирования работайте интенсивно, предусматривайте использование самых современных технологий, обустройство тротуаров, остановок, уличного освещения, монтаж подземных инженерных коммуникаций", — обратился Кумпилов к членам правительства и главам муниципалитетов, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что объем финансирования строительства дорог в следующем году останется, примерно, на уровне объемов текущего года. "Бюджет Дорожного фонда Адыгеи в 2024 году составит свыше 4,1 миллиарда рублей. В рамках реализации нацпроекта предусмотрен 1,6 миллиарда рублей на ремонт дорог в Майкопе (200 миллионов рублей) и Яблоновском (151 миллионов рублей), а также ремонт более 40 километров региональных дорог и 162 погонных метра мостов, проводимый "Адыгеяавтодор" (1,29 миллиарда рублей)", - отмечается в релизе. По информации властей республики, в общей сложности за последние пять лет в Адыгее отремонтированы и введены в эксплуатацию 184 участка автодорог общей протяженностью 356 километров. Построены пятикилометровая транспортная развязка на автодороге Энем — Новобжегокай, дорога в обход Майкопа, протяженностью 28 километров, дорога Черниговская — Дагомыс в горной части, реконструирован участок автодороги Даховская — плато Лагонаки, строятся трассы Гузерипль — плато Лагонаки и Даховская — Дегуакская поляна. Республика попала в семерку лучших субъектов РФ по дорожному строительству.

https://ria.ru/20231018/stroitelstvo-1903639009.html

майкоп

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, краснодар, мурат кумпилов