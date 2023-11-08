https://ria.ru/20231108/abkhaziya-1908278962.html

В горах Абхазии ищут вооруженных людей

В горах Абхазии ищут вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023

В горах Абхазии ищут вооруженных людей

В Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-08T22:41

2023-11-08T22:41

2023-11-09T09:05

абхазия

гулрыпшский район

в мире

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СУХУМ, 8 ноя — РИА Новости. В Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут."Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков", — заявил он.По словам главы ведомства, они одеты в черную форму и вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4."В масках, касках, хорошо экипированы", — сказал Киут.Как уточнил министр, у этих людей также был коптер, который летал над местностью.

https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html

абхазия

гулрыпшский район

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абхазия, гулрыпшский район, в мире