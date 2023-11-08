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В горах Абхазии ищут вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023
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22:41 08.11.2023 (обновлено: 09:05 09.11.2023)
https://ria.ru/20231108/abkhaziya-1908278962.html
В горах Абхазии ищут вооруженных людей
В горах Абхазии ищут вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023
В горах Абхазии ищут вооруженных людей
В Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-08T22:41
2023-11-09T09:05
абхазия
гулрыпшский район
в мире
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СУХУМ, 8 ноя — РИА Новости. В Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут."Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков", — заявил он.По словам главы ведомства, они одеты в черную форму и вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4."В масках, касках, хорошо экипированы", — сказал Киут.Как уточнил министр, у этих людей также был коптер, который летал над местностью.
https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html
абхазия
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абхазия, гулрыпшский район, в мире
Абхазия, Гулрыпшский район, В мире
В горах Абхазии ищут вооруженных людей

МВД Абхазии: в горах республики силовики разыскивают семерых вооруженных людей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОхранник на пограничном пункте
Охранник на пограничном пункте - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Охранник на пограничном пункте. Архивное фото
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СУХУМ, 8 ноя — РИА Новости. В Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.
"Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков", — заявил он.
По словам главы ведомства, они одеты в черную форму и вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4.
"В масках, касках, хорошо экипированы", — сказал Киут.
Как уточнил министр, у этих людей также был коптер, который летал над местностью.
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