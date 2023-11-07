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Жители липецкого Задонска получили новые квартиры в рамках нацпроекта
Жители липецкого Задонска получили новые квартиры в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.11.2023
Жители липецкого Задонска получили новые квартиры в рамках нацпроекта
Ключи от новых квартир получили 12 семей из города Задонск Липецкой области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:18
2023-11-07T11:18
2023-11-07T11:19
липецкая область
грязи
елец
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Ключи от новых квартир получили 12 семей из города Задонск Липецкой области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, дома по нацпроекту были построены меньше, чем за год. Квартиры в них закупили для переселенцев из ветхого жилфонда. Жилье сдается с отделкой "под ключ" с установленной внутри сантехникой. Артамонов отметил, что Липецкая область завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья. Для этого в регионе уже подходит к концу строительство около десятка домов, часть из которых введены в эксплуатацию. Новые многоэтажки появились в Грязях, Ельце, Задонске, Липецке, Липецком районе, Усмани, Лебедяни, Данкове. "Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жилье, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231103/shkola-1907159279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грязи, елец, жилье, игорь артамонов
Липецкая область, Грязи, Елец, Жилье, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Ключи от новых квартир получили 12 семей из города Задонск Липецкой области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, дома по нацпроекту были построены меньше, чем за год. Квартиры в них закупили для переселенцев из ветхого жилфонда. Жилье сдается с отделкой "под ключ" с установленной внутри сантехникой.
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что Липецкая область завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья. Для этого в регионе уже подходит к концу строительство около десятка домов, часть из которых введены в эксплуатацию. Новые многоэтажки появились в Грязях
, Ельце
, Задонске, Липецке
, Липецком районе
, Усмани
, Лебедяни, Данкове.
"Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жилье, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры", – сказал Артамонов.