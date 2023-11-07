https://ria.ru/20231107/zhile-1907844564.html

Жители липецкого Задонска получили новые квартиры в рамках нацпроекта

Жители липецкого Задонска получили новые квартиры в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.11.2023

Жители липецкого Задонска получили новые квартиры в рамках нацпроекта

Ключи от новых квартир получили 12 семей из города Задонск Липецкой области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:18

2023-11-07T11:18

2023-11-07T11:19

липецкая область

грязи

елец

жилье

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907841735_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_c4ff916d981dc65f1562f41a96476ce3.jpg

ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Ключи от новых квартир получили 12 семей из города Задонск Липецкой области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, дома по нацпроекту были построены меньше, чем за год. Квартиры в них закупили для переселенцев из ветхого жилфонда. Жилье сдается с отделкой "под ключ" с установленной внутри сантехникой. Артамонов отметил, что Липецкая область завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья. Для этого в регионе уже подходит к концу строительство около десятка домов, часть из которых введены в эксплуатацию. Новые многоэтажки появились в Грязях, Ельце, Задонске, Липецке, Липецком районе, Усмани, Лебедяни, Данкове. "Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жилье, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231103/shkola-1907159279.html

грязи

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

грязи, елец, жилье, игорь артамонов