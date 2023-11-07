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Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы - РИА Новости, 07.11.2023
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11:43 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zhd-1907849715.html
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы - РИА Новости, 07.11.2023
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы
Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:43
2023-11-07T11:43
экономика
республика крым
россия
ростов-на-дону
сергей аксенов (политик)
ржд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по новым регионам через Мариуполь и Бердянск в Запорожской области. "Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - сказал Аксенов журналистам. Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, отметил он.
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республика крым
россия
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экономика, республика крым, россия, ростов-на-дону, сергей аксенов (политик), ржд
Экономика, Республика Крым, Россия, Ростов-на-Дону, Сергей Аксенов (политик), РЖД
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы

Аксенов: железная дорога из Ростова-на-Дону станет альтернативой Крымскому мосту

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкЗдания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону
Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Поготов
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Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по новым регионам через Мариуполь и Бердянск в Запорожской области.
"Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - сказал Аксенов журналистам.
Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, отметил он.
Здание железнодорожного вокзала Мелитополя - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением
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ЭкономикаРеспублика КрымРоссияРостов-на-ДонуСергей Аксенов (политик)РЖД
 
 
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