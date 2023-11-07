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Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы - РИА Новости, 07.11.2023
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы
Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:43
2023-11-07T11:43
2023-11-07T11:43
экономика
республика крым
россия
ростов-на-дону
сергей аксенов (политик)
ржд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по новым регионам через Мариуполь и Бердянск в Запорожской области. "Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - сказал Аксенов журналистам. Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, отметил он.
https://ria.ru/20230926/melitopol-1898648146.html
республика крым
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, россия, ростов-на-дону, сергей аксенов (политик), ржд
Экономика, Республика Крым, Россия, Ростов-на-Дону, Сергей Аксенов (политик), РЖД
Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы
Аксенов: железная дорога из Ростова-на-Дону станет альтернативой Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по новым регионам через Мариуполь
и Бердянск
в Запорожской области.
"Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - сказал Аксенов журналистам.
Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, отметил он.
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