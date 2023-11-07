https://ria.ru/20231107/zhd-1907849715.html

Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы

Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы - РИА Новости, 07.11.2023

Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы

Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:43

2023-11-07T11:43

2023-11-07T11:43

экономика

республика крым

россия

ростов-на-дону

сергей аксенов (политик)

ржд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по новым регионам через Мариуполь и Бердянск в Запорожской области. "Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - сказал Аксенов журналистам. Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, отметил он.

https://ria.ru/20230926/melitopol-1898648146.html

республика крым

россия

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, республика крым, россия, ростов-на-дону, сергей аксенов (политик), ржд