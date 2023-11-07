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Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы - РИА Новости, 07.11.2023
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15:52 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zerno-1907933201.html
Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы
Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы - РИА Новости, 07.11.2023
Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы
Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:52
2023-11-07T15:52
экономика
сирия
россия
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ДАМАСК, 7 ноя - РИА Новости. Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана. "Сирия заключила контракт с Россией о приобретении приблизительно 1,4 миллиона тонн пшеницы для Ассоциации зерна (Сирии - ред.). Импортируемого количества нам достаточно для нашего производства на целый год", - сказала Катана. Он отметил, что процесс импорта идет гладко. По его словам, в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы. "Мы сейчас пытаемся расширить торговый обмен между двумя странами...", - добавил сирийский министр.
https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html
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экономика, сирия, россия
Экономика, Сирия, Россия
Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы

Минсельхоз Сирии закупит у России 1,4 миллиона тонн пшеницы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ДАМАСК, 7 ноя - РИА Новости. Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана.
«
"Сирия заключила контракт с Россией о приобретении приблизительно 1,4 миллиона тонн пшеницы для Ассоциации зерна (Сирии - ред.). Импортируемого количества нам достаточно для нашего производства на целый год", - сказала Катана.
Он отметил, что процесс импорта идет гладко. По его словам, в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы.
"Мы сейчас пытаемся расширить торговый обмен между двумя странами...", - добавил сирийский министр.
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