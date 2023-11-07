https://ria.ru/20231107/zerno-1907933201.html

Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы

Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы - РИА Новости, 07.11.2023

Сирия заключила контракт с Россией о покупке пшеницы

Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:52

2023-11-07T15:52

2023-11-07T15:52

экономика

сирия

россия

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ДАМАСК, 7 ноя - РИА Новости. Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана. "Сирия заключила контракт с Россией о приобретении приблизительно 1,4 миллиона тонн пшеницы для Ассоциации зерна (Сирии - ред.). Импортируемого количества нам достаточно для нашего производства на целый год", - сказала Катана. Он отметил, что процесс импорта идет гладко. По его словам, в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы. "Мы сейчас пытаемся расширить торговый обмен между двумя странами...", - добавил сирийский министр.

https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сирия, россия