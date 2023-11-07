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Эксперт считает, что Запад не устроит отмена выборов на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907867407.html
Эксперт считает, что Запад не устроит отмена выборов на Украине
Эксперт считает, что Запад не устроит отмена выборов на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Эксперт считает, что Запад не устроит отмена выборов на Украине
Желание президента Украины Владимира Зеленского остаться у власти без проведения выборов не устраивает Запад, под давлением которого Зеленский может пойти на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:40
2023-11-07T12:40
специальная военная операция на украине
украина
андрей суздальцев
владимир зеленский
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского остаться у власти без проведения выборов не устраивает Запад, под давлением которого Зеленский может пойти на проведение выборов, предположил в разговоре с РИА Новости заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Президент Украины заявил в ролике, опубликованном в его Telegram-канале, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине. Ранее депутат Алексей Гончаренко заявлял, что Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование. "Он хотел бы использовать военное положение, ...сослаться на войну с "агрессией" России и остаться дальше у власти уже в формате не избранного, но по наследству доставшегося президента. Запад это не устраивает, потому что на Западе весь этот конфликт подается как "авторитарная варварская Россия хочет уничтожить украинское демократическое государство", - сказал собеседник агентства. По мнению Суздальцева, на Украине на самом деле не демократия, а авторитарный режим, но миф нужно поддержать избранием легитимного президента. Сам Зеленский, победивший на выборах в 2019 году, пока еще остается легитимным. Если он не пойдет на выборы, его нелегитимность смогут использовать как аргумент, например, конгрессмены и сенаторы в США, выступающие за прекращение финансирования Украины. Эксперт полагает, что первые лица западных государств, стремящиеся сохранить образ сторонников демократии, могут выступить с публичным призывом к Зеленскому провести выборы. Под западным давлением президент Украины, вероятно, будет вынужден согласиться. Для его победы "американцы пойдут на любые фальсификации", но серьезные махинации вызовут недовольство в обществе, считает эксперт. "Есть возможность говорить по поводу Киева. Киев - город русскоязычный в большей степени. Там настроения такие: пускай приходит любая власть, лишь бы не было войны. Все устали от этого... Если он отложит выборы - это будет раздражение, если выборы проведут, да еще сфальсифицированные, это может привести к мятежам местным", - считает Суздальцев.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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украина, андрей суздальцев, владимир зеленский, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Суздальцев, Владимир Зеленский, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт считает, что Запад не устроит отмена выборов на Украине

Суздальцев: Запад не устроит желание Зеленского остаться у власти без выборов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского остаться у власти без проведения выборов не устраивает Запад, под давлением которого Зеленский может пойти на проведение выборов, предположил в разговоре с РИА Новости заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
Президент Украины заявил в ролике, опубликованном в его Telegram-канале, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине. Ранее депутат Алексей Гончаренко заявлял, что Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.
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"Он хотел бы использовать военное положение, ...сослаться на войну с "агрессией" России и остаться дальше у власти уже в формате не избранного, но по наследству доставшегося президента. Запад это не устраивает, потому что на Западе весь этот конфликт подается как "авторитарная варварская Россия хочет уничтожить украинское демократическое государство", - сказал собеседник агентства.
По мнению Суздальцева, на Украине на самом деле не демократия, а авторитарный режим, но миф нужно поддержать избранием легитимного президента. Сам Зеленский, победивший на выборах в 2019 году, пока еще остается легитимным. Если он не пойдет на выборы, его нелегитимность смогут использовать как аргумент, например, конгрессмены и сенаторы в США, выступающие за прекращение финансирования Украины.
Эксперт полагает, что первые лица западных государств, стремящиеся сохранить образ сторонников демократии, могут выступить с публичным призывом к Зеленскому провести выборы. Под западным давлением президент Украины, вероятно, будет вынужден согласиться. Для его победы "американцы пойдут на любые фальсификации", но серьезные махинации вызовут недовольство в обществе, считает эксперт.
"Есть возможность говорить по поводу Киева. Киев - город русскоязычный в большей степени. Там настроения такие: пускай приходит любая власть, лишь бы не было войны. Все устали от этого... Если он отложит выборы - это будет раздражение, если выборы проведут, да еще сфальсифицированные, это может привести к мятежам местным", - считает Суздальцев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей СуздальцевВладимир ЗеленскийВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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