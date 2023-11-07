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В Германии указали на пугающие изменения на Украине после катастрофы ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
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12:16 07.11.2023 (обновлено: 16:04 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907858150.html
В Германии указали на пугающие изменения на Украине после катастрофы ВСУ
В Германии указали на пугающие изменения на Украине после катастрофы ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
В Германии указали на пугающие изменения на Украине после катастрофы ВСУ
Моральный дух украинцев и их доверие к правительству падают на фоне неудач ВСУ, пишет немецкий журнал Focus. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:16
2023-11-07T16:04
в мире
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германия
сша
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
focus
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Моральный дух украинцев и их доверие к правительству падают на фоне неудач ВСУ, пишет немецкий журнал Focus."В стране растет пессимизм в отношении возможного окончания конфликта. Надежды на то, что украинская армия сможет добиться быстрых успехов на фронте, похоже, уменьшаются, в то время как поддержка со стороны союзников в виде поставок вооружений идет на убыль", — говорится в статье.Согласно исследованию Киевского международного института социологии, результаты которого приводит издание, доверие населения Украины к власти упало с 74 процентов в мае до 39 в октябре.В последнее время западные СМИ все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского и его команду. Так, на прошлой неделе журнал Time опубликовал статью, в которой говорится, что Зеленский остается уверенным в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи на фронте, и это мешает его соратникам выступить с новой стратегией и идеями. Кроме того, отмечал Time, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное оружие, у ВСУ не хватит людских ресурсов, чтобы его использовать. При этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".Помимо этого, Зеленский вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Тот полагает, что украинские войска зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". Президент с этим не согласен и считает, что "это не патовая ситуация". Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, в свою очередь, заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. Негативная реакция офиса президента на высказывания Залужного сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, сделала вывод The New York Times.
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в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, focus
В мире, Украина, Германия, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Focus
В Германии указали на пугающие изменения на Украине после катастрофы ВСУ

Focus: украинцы теряют доверие к Зеленскому на фоне поражений ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Моральный дух украинцев и их доверие к правительству падают на фоне неудач ВСУ, пишет немецкий журнал Focus.
«
"В стране растет пессимизм в отношении возможного окончания конфликта. Надежды на то, что украинская армия сможет добиться быстрых успехов на фронте, похоже, уменьшаются, в то время как поддержка со стороны союзников в виде поставок вооружений идет на убыль", — говорится в статье.
Согласно исследованию Киевского международного института социологии, результаты которого приводит издание, доверие населения Украины к власти упало с 74 процентов в мае до 39 в октябре.
В последнее время западные СМИ все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского и его команду. Так, на прошлой неделе журнал Time опубликовал статью, в которой говорится, что Зеленский остается уверенным в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи на фронте, и это мешает его соратникам выступить с новой стратегией и идеями. Кроме того, отмечал Time, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное оружие, у ВСУ не хватит людских ресурсов, чтобы его использовать. При этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".
Помимо этого, Зеленский вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Тот полагает, что украинские войска зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". Президент с этим не согласен и считает, что "это не патовая ситуация". Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, в свою очередь, заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. Негативная реакция офиса президента на высказывания Залужного сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, сделала вывод The New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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В миреУкраинаГерманияСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныFocus
 
 
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