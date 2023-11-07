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"Реальная угроза". В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
"Реальная угроза". В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве - РИА Новости, 07.11.2023
"Реальная угроза". В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
Глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, он может возглавить заговор генералов против президента с целью... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:13
2023-11-07T05:13
2023-11-07T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
кирилл буданов
служба безопасности украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, он может возглавить заговор генералов против президента с целью заключить мир с Россией, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy."Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами", — написал эксперт.Брайен считает Главное управление разведки украинского Минобороны и СБУ важными элементами любой смены власти на Украине.По мнению эксперта, заговорщики могут заставить Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией или заменят его на другого президента."Текущая тенденция ведет к худшему для Зеленского и для Украины. Солдаты на поле боя уже знают это", — резюмировал Брайен.Ранее президент Украины вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Залужный заявил, что украинские военные зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Реальная угроза". В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
Экс-чиновник Пентагона Брайен: Буданов может сместить Зеленского