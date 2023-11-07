https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html

Артисты из 14 регионов выступили на фестивале национальных культур в Югре

Артисты из 14 регионов выступили на фестивале национальных культур в Югре - РИА Новости, 07.11.2023

Артисты из 14 регионов выступили на фестивале национальных культур в Югре

Исполнители из 14 регионов России приняли участие в гала-концерте международного фестиваля национальных культур "Возьмемся за руки друзья" в Ханты-Мансийске,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:51

2023-11-07T11:51

2023-11-07T11:51

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Исполнители из 14 регионов России приняли участие в гала-концерте международного фестиваля национальных культур "Возьмемся за руки друзья" в Ханты-Мансийске, приуроченного ко Дню народного единства, сообщила РИА Новости заместитель директора по художественно-творческой деятельности АУ "Окружной Дом народного творчества" Мария Клешнина. Фестиваль "Возьмемся за руки, друзья" проводится с 2011 года, его инициатором и организатором выступает "Окружной дом народного творчества". В 2019 году фестиваль приобрел статус всероссийского, а с 2022 – международного. По словам Клешниной, фестиваль проходил в два этапа. В отборочном этапе заявки принимались в дистанционном формате, в общей сложности в нем приняли участие почти 4 тысячи человек из 64 субъектов России, а также Белоруссии и Египта. Из этого количества номеров были выбраны лауреаты первой степени, которые выступили в День народного единства на гала-концерте в Ханты-Мансийске. "Этот год был у нас особенным. Участниками в этом году стали представители из Донецкой и Луганской народных республик. Девочка из города Макеевка Валерия Биськаева стала победителем проекта и в эти даты на сцене 4 ноября представила свое музыкальное творчество, исполнив казачью песню. Участниками гала-концерта стали 22 творческих коллектива из 14 субъектов РФ: республик Башкортостан, Хакасии, Мордовии, Донецкой Народной Республики, Иркутской, Омской, Пермской, Калининградской, Калужской, Курской, Владимирской и Тюменской областей, Ненецкого автономного округа и нашего региона", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что в текущем году впервые обладателям гран-при фестиваля были вручены Семеновские расписные матрешки, в которых 15 кукол символизировали передачу традиций вплоть до 15-го колена. "Это было незабываемое красочное шоу, многонациональная хороводная история. Это был день, когда все поняли важность и значимость народа рядом друг с другом и нерушимость нашей большой страны", - подчеркнула Клешнина. Югра – один из самых многонациональных и поликультурных регионов России, в нем проживают представители 139 национальностей. В настоящее время в автономном округе создается региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", целью которой станет укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия, восстановление и сохранение культурных традиций. Кроме того, на территории Югры уже создано 18 местных отделений организации, которые будут способствовать успешной реализации государственной нацполитики в регионе.

https://ria.ru/20231105/yugra-1906929267.html

https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html

ханты-мансийск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийск, югра