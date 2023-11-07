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В Иркутской области арестовали мэра района по делу о получении взяток
В Иркутской области арестовали мэра района по делу о получении взяток - РИА Новости, 07.11.2023
В Иркутской области арестовали мэра района по делу о получении взяток
Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский арестован по решению суда до 3 января по делу о получении взяток, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:23
2023-11-07T17:23
2023-11-07T18:04
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
катангский район
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ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский арестован по решению суда до 3 января по делу о получении взяток, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Чонский в понедельник был задержан правоохранителями. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о получении взяток в крупном размере. По версии следствия, Чонский в 2023 году получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление преимуществ на аукционах и заключение договоров на поставки дизельного топлива. "По решению суда взят под стражу до 3 января 2024 года", - сказал представитель прокуратуры. По версии СК, общая сумма взяток, полученная Чонским, составила 4,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), катангский район
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Катангский район
В Иркутской области арестовали мэра района по делу о получении взяток
В Иркутской области арестовали мэра Катангского района Чонского по делу о взятке