https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html

На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 07.11.2023

На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:27

2023-11-07T16:27

2023-11-07T17:35

происшествия

россия

фсб

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ."Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по республике Дагестан — начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И. и заместителя начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Абдулгапурова Д. К.", — говорится в публикации.Спецслужба уточнила, что Исмаилова и Абдулгапарова задержали в рамках расследования. Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.О задержании Исмаилова по подозрению в получении взятки сообщил сегодня днем РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. По его данным, это произошло после обысков.

https://ria.ru/20231023/arest-1904782542.html

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происшествия, россия, фсб, беспорядки в аэропорту махачкалы