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На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 07.11.2023
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16:27 07.11.2023 (обновлено: 17:35 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html
На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере
На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 07.11.2023
На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:27
2023-11-07T17:35
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.&quot;Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по республике Дагестан — начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И. и заместителя начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Абдулгапурова Д. К.&quot;, — говорится в публикации.Спецслужба уточнила, что Исмаилова и Абдулгапарова задержали в рамках расследования. Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.О задержании Исмаилова по подозрению в получении взятки сообщил сегодня днем РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. По его данным, это произошло после обысков.
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происшествия, россия, фсб, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Россия, ФСБ, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

СК завел дело против замглавы МВД Дагестана о взятке в особо крупном размере

© Фото : Министерство внутренних дел по Республике ДагестанРуфат Исмаилов
Руфат Исмаилов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Министерство внутренних дел по Республике Дагестан
Руфат Исмаилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по республике Дагестан — начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И. и заместителя начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Абдулгапурова Д. К.", — говорится в публикации.

Спецслужба уточнила, что Исмаилова и Абдулгапарова задержали в рамках расследования. Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.
О задержании Исмаилова по подозрению в получении взятки сообщил сегодня днем РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. По его данным, это произошло после обысков.
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