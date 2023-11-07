https://ria.ru/20231107/vystavka-1907923370.html

Дом молодежи на выставке "Россия" посетили более 15 тысяч человек

Дом молодежи на выставке "Россия" посетили более 15 тысяч человек - РИА Новости, 07.11.2023

Дом молодежи на выставке "Россия" посетили более 15 тысяч человек

Больше 15 тысяч человек посетили Дом молодежи на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ за первые три дня ее работы, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:28

2023-11-07T15:28

2023-11-07T15:28

выставка-форум "россия"

общество

москва

выставка-форум "россия"

вднх

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Больше 15 тысяч человек посетили Дом молодежи на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ за первые три дня ее работы, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. "За первые три дня Международной выставки-форума "Россия" Дом молодёжи посетили более 15 тысяч россиян со всей страны. Многие приходили семьями: учиться, искать единомышленников, узнать больше о своей стране, возможностях, открытых российской молодёжи и многое другое", - написано в сообщении. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, выставка-форум "россия", вднх, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)