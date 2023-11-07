https://ria.ru/20231107/vybory-1908036047.html

Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов

Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов - РИА Новости, 07.11.2023

Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов

Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в стране тем, что выборы главы РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:30

2023-11-07T22:30

2023-11-07T22:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в стране тем, что выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения. Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. "Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время военного положения не проводятся... Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - заявил Дубовик признанному в РФ СМИ-иноагентом "Радио Свобода"*. Как заявил Дубовик, закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменений в закон не вносилось, то и юридических оснований для проведения выборов не существует. Соответственно, по словам Дубовика, даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее утверждал, что Зеленский все же принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

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украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире