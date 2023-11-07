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Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/vybory-1908036047.html
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов - РИА Новости, 07.11.2023
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов
Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в стране тем, что выборы главы РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:30
2023-11-07T22:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в стране тем, что выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения. Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. "Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время военного положения не проводятся... Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - заявил Дубовик признанному в РФ СМИ-иноагентом "Радио Свобода"*. Как заявил Дубовик, закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменений в закон не вносилось, то и юридических оснований для проведения выборов не существует. Соответственно, по словам Дубовика, даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее утверждал, что Зеленский все же принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html
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украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов

Украинский ЦИК попытался оправдывать отказ Зеленского проводить выборы

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в стране тем, что выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
Вчера, 08:00
"Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время военного положения не проводятся... Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - заявил Дубовик признанному в РФ СМИ-иноагентом "Радио Свобода"*.
Как заявил Дубовик, закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменений в закон не вносилось, то и юридических оснований для проведения выборов не существует. Соответственно, по словам Дубовика, даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся.
Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее утверждал, что Зеленский все же принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.
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* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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