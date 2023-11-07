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МИД России оценил итоги местных выборов в Молдавии - РИА Новости, 07.11.2023
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19:35 07.11.2023 (обновлено: 19:47 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/vybory-1908006157.html
МИД России оценил итоги местных выборов в Молдавии
МИД России оценил итоги местных выборов в Молдавии - РИА Новости, 07.11.2023
МИД России оценил итоги местных выборов в Молдавии
Жители Молдавии на неудачных для правящей партии выборах дали "нелицеприятную" оценку курсу Кишинева, Москва надеется, что руководство страны сделает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:35
2023-11-07T19:47
в мире
молдавия
кишинев
мария захарова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Жители Молдавии на неудачных для правящей партии выборах дали "нелицеприятную" оценку курсу Кишинева, Москва надеется, что руководство страны сделает необходимые выводы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Жители Молдавии дали обоснованную нелицеприятную оценку тому тупиковому курсу, который проводит стоящая сегодня у власти партия. Хочется надеяться, что руководство страны сделает необходимые выводы и будет должным образом учитывать интересы молдавского народа в своей политике", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она подчеркнула, что Москва с уважением относится к волеизъявлению граждан Молдавии и подтверждает настрой на развитие широких и конструктивных связей народов двух государств. Кроме того, по словам Захаровой, результаты голосования показывают существенное укрепление оппозиционных сил: это произошло вопреки беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ. "Даже известное ангажированным подходом БДИПЧ ОБСЕ не смогло в предварительных заключениях своей мониторинговой миссии обойти вниманием подобные вопиющие факты", - отметила представитель российского МИД. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
https://ria.ru/20231106/moldavia-1907776521.html
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в мире, молдавия, кишинев, мария захарова
В мире, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова
МИД России оценил итоги местных выборов в Молдавии

Захарова: молдаване на местных выборах дали нелицеприятную оценку курсу властей

© Sputnik / Dmitrij Osmatesko | Перейти в медиабанкУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
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Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Жители Молдавии на неудачных для правящей партии выборах дали "нелицеприятную" оценку курсу Кишинева, Москва надеется, что руководство страны сделает необходимые выводы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Жители Молдавии дали обоснованную нелицеприятную оценку тому тупиковому курсу, который проводит стоящая сегодня у власти партия. Хочется надеяться, что руководство страны сделает необходимые выводы и будет должным образом учитывать интересы молдавского народа в своей политике", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
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Она подчеркнула, что Москва с уважением относится к волеизъявлению граждан Молдавии и подтверждает настрой на развитие широких и конструктивных связей народов двух государств. Кроме того, по словам Захаровой, результаты голосования показывают существенное укрепление оппозиционных сил: это произошло вопреки беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ.
"Даже известное ангажированным подходом БДИПЧ ОБСЕ не смогло в предварительных заключениях своей мониторинговой миссии обойти вниманием подобные вопиющие факты", - отметила представитель российского МИД.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
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