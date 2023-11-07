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В Раде высказались о президентских выборах во время военного положения

В Раде высказались о президентских выборах во время военного положения - РИА Новости, 07.11.2023

В Раде высказались о президентских выборах во время военного положения

Депутат Верховной рады и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что вопрос переизбрания президента во время... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:58

2023-11-07T10:58

2023-11-07T10:58

в мире

украина

федор вениславский

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что вопрос переизбрания президента во время военного положения нарушает конституционные принципы избирательного права - по его мнению, таким образом вопрос легитимности президента будет вызывать сомнения. "...Вопрос в украинцах, которые выехали за границу и не вернулись на Украину (а также в тех, кто проживает в новых регионах России - ред.). Конституционные принципы избирательного права закреплены в третьем разделе конституции. Их несоблюдение дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", - приводятся слова Вениславского в Telegram-канале издания "Страна".Накануне Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку. Ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что неподконтрольные Киеву территории – это "уже не Украина". Ранее Washington Post писала, что некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году, несмотря на военное положение.

https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html

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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, владимир зеленский