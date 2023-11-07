https://ria.ru/20231107/vybory-1907792570.html

Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине

Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине - РИА Новости, 07.11.2023

Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине

Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:19

2023-11-07T00:19

2023-11-07T00:19

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале."Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны", — сказал Зеленский.Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".По данным украинской газеты New Voice, депутаты Верховной Рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах.

https://ria.ru/20231106/rada-1907701519.html

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в мире, украина, владимир зеленский