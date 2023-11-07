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Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:19 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/vybory-1907792570.html
Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине
Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине
Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:19
2023-11-07T00:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале."Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны", — сказал Зеленский.Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".По данным украинской газеты New Voice, депутаты Верховной Рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах.
https://ria.ru/20231106/rada-1907701519.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине

Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов президента Украины

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
«
"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны", — сказал Зеленский.
Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
По данным украинской газеты New Voice, депутаты Верховной Рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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