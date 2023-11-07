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ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении
ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 07.11.2023
ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении
Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:06
2023-11-07T19:06
2023-11-07T19:06
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. В начале ноября министерство экономического развития сообщило, что в третьем квартале экономика России выросла на 5,2% в годовом выражении. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам текущего года ВВП может вырасти на 2,2-2,7%.
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении
ЦБ России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении