https://ria.ru/20231107/vvp-1908000661.html

ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении

ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 07.11.2023

ЦБ оценил рост ВВП в третьем квартале в 5,1 процента в годовом выражении

Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:06

2023-11-07T19:06

2023-11-07T19:06

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. В начале ноября министерство экономического развития сообщило, что в третьем квартале экономика России выросла на 5,2% в годовом выражении. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам текущего года ВВП может вырасти на 2,2-2,7%.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

россия

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2023

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)