https://ria.ru/20231107/vsu-1907802044.html

Комбрига ВСУ отстранили на время расследования гибели боевиков, пишут СМИ

Комбрига ВСУ отстранили на время расследования гибели боевиков, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023

Комбрига ВСУ отстранили на время расследования гибели боевиков, пишут СМИ

Командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от работы на время расследования гибели более 50 боевиков на подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T03:04

2023-11-07T03:04

2023-11-07T03:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от работы на время расследования гибели более 50 боевиков на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области был нанесен удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на запорожском направлении во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что свыше 50 боевиков ВСУ погибли во время награждения в Запорожской области. "На время проведения служебного расследования по факту гибели личного состава 3 ноября 2023 года командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (Дмитрий Лысюк) отстранен от исполнения обязанностей по должности по решению главнокомандующего ВСУ", - пишет телеканал.

https://radiosputnik.ria.ru/20231106/rasstroystva-1907762643.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский