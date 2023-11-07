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НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
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14:20 07.11.2023 (обновлено: 15:41 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/vooruzhenie-1907899140.html
НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ
НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ
НАТО поддерживает решение союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ, говорится в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:20
2023-11-07T15:41
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. НАТО поддерживает решение союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ, говорится в распространенном заявлении альянса."Несмотря на признание (союзниками по НАТО – ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия - нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники-участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо", - указывается в документе.Отмечается, что "это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО".Россия 7 ноября окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html
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европа, россия, нато, в мире
Европа, Россия, НАТО, В мире
НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ

НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ после выхода РФ

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. НАТО поддерживает решение союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ, говорится в распространенном заявлении альянса.
«
"Несмотря на признание (союзниками по НАТО – ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия - нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники-участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо", - указывается в документе.
Отмечается, что "это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО".
Россия 7 ноября окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Французские танки Леклерк во время учений НАТО Aigle в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
Вчера, 03:01
 
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