https://ria.ru/20231107/vooruzhenie-1907899140.html

НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ

НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023

НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ

НАТО поддерживает решение союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ, говорится в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:20

2023-11-07T14:20

2023-11-07T15:41

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. НАТО поддерживает решение союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ, говорится в распространенном заявлении альянса."Несмотря на признание (союзниками по НАТО – ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия - нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники-участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо", - указывается в документе.Отмечается, что "это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО".Россия 7 ноября окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

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европа, россия, нато, в мире