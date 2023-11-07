https://ria.ru/20231107/unesco-1908023896.html

Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО, заявила Захарова

Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО, заявила Захарова - РИА Новости, 07.11.2023

Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО, заявила Захарова

Франция сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО несвоевременной выдачей виз, заявила официальный... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:58

2023-11-07T20:58

2023-11-07T22:05

в мире

франция

россия

одри азуле

юнеско

мария захарова

париж

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Франция сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО несвоевременной выдачей виз, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Сорвано участие в заседаниях открывшейся 7 ноября в Париже 42-й сессии генеральной конференции организации заместителя главы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отвечающего в том числе за вопросы коммуникации и информации", — приводятся ее слова на сайте ведомства.Из-за действий Парижа ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран — членов ЮНЕСКО накануне открытия конференции, уточнила дипломат. По ее словам, действия французских властей приобрели системный характер.Захарова напомнила о соглашении между Францией и ЮНЕСКО о центральных учреждениях организации. Согласно ему, Париж должен разрешать въезд в страну для представителей государств-членов без задержки и взимания платы за визу. Это распространяется на заместителей, советников, экспертов и секретарей на сессиях всех органов организации."Видим в нарушениях Парижем положений этого документа самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы", — подчеркнула Захарова.Дипломат призвала генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле вмешаться в ситуацию и повлиять на Францию в этом вопросе.

https://ria.ru/20231016/viza-1902997139.html

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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в мире, франция, россия, одри азуле, юнеско, мария захарова, париж