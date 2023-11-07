Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО, заявила Захарова
Захарова: Франция сорвала участие представителей РФ в конференции ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Франция сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО несвоевременной выдачей виз, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Сорвано участие в заседаниях открывшейся 7 ноября в Париже 42-й сессии генеральной конференции организации заместителя главы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отвечающего в том числе за вопросы коммуникации и информации", — приводятся ее слова на сайте ведомства.
Из-за действий Парижа ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран — членов ЮНЕСКО накануне открытия конференции, уточнила дипломат. По ее словам, действия французских властей приобрели системный характер.
Захарова напомнила о соглашении между Францией и ЮНЕСКО о центральных учреждениях организации. Согласно ему, Париж должен разрешать въезд в страну для представителей государств-членов без задержки и взимания платы за визу. Это распространяется на заместителей, советников, экспертов и секретарей на сессиях всех органов организации.
"Видим в нарушениях Парижем положений этого документа самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы", — подчеркнула Захарова.
Дипломат призвала генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле вмешаться в ситуацию и повлиять на Францию в этом вопросе.