https://ria.ru/20231107/ukraine-1908043950.html

Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт

Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт - РИА Новости, 07.11.2023

Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт

Отказ Владимира Зеленского от проведения президентских выборов на Украине может закончиться для него государственным переворотом, заявил РИА Новости управляющий РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:54

2023-11-07T23:54

2023-11-07T23:54

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вашингтон (штат)

владимир зеленский

валерий залужный

брюссель

украина

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от проведения президентских выборов на Украине может закончиться для него государственным переворотом, заявил РИА Новости управляющий редактор издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров. Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. Как заявил Кузмаров, Зеленский не пользуется популярностью на Украине и проиграл бы выборы, будь они открытыми и честными. Собеседник агентства также указал и на приоритеты Зеленского: вместо того, чтобы быть на передовой со своим народом, он провел большую часть времени, добиваясь иностранной военной помощи. "Экономическая политика Зеленского ведет к деиндустриализации Украины и поглощению украинской экономики западными транснациональными корпорациями", - сказал Кузмаров. При этом он отметил, что Зеленский всячески борется с политическими противниками: оппозиционные партии он запретил, представителей пророссийской оппозиции "убил или посадил в тюрьму", а также заткнул рот прессе. "Если Зеленский не допустит проведения выборов, он будет свергнут в результате государственного переворота или убит", - сказал он. Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден сыронизировал в разговоре с РИА Новости, что Зеленский доказывает, что относится к демократическим процессам так же "серьезно", как и его покровители в Вашингтоне и Брюсселе.

https://ria.ru/20231107/vybory-1908003468.html

https://ria.ru/20231107/ukraine-1908043019.html

https://ria.ru/20231107/vybory-1908036047.html

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в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, валерий залужный, брюссель, украина