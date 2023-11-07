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Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов - РИА Новости, 07.11.2023
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23:41 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraine-1908043019.html
Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов
Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов - РИА Новости, 07.11.2023
Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов
Решение украинских властей не проводить в стране выборы соответствовало бы конституции страны, считает представитель госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:41
2023-11-07T23:41
в мире
украина
владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Решение украинских властей не проводить в стране выборы соответствовало бы конституции страны, считает представитель госдепа Ведант Патель. "Как я понимаю, это соответствует их конституции", - заявил Патель на брифинге. Владимир Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик ранее заявил, что выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения. Как заявил Дубовик, закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменений в закон не вносилось, то и юридических оснований для проведения выборов не существует. Соответственно, по словам Дубовика, даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее утверждал, что Зеленский все же принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.
https://ria.ru/20231107/vybory-1908003468.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов

Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы на Украине соответствует конституции

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Решение украинских властей не проводить в стране выборы соответствовало бы конституции страны, считает представитель госдепа Ведант Патель.
"Как я понимаю, это соответствует их конституции", - заявил Патель на брифинге.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Эксперт назвал возможную причину отказа Зеленского от выборов
Вчера, 19:21
Владимир Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик ранее заявил, что выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
Как заявил Дубовик, закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменений в закон не вносилось, то и юридических оснований для проведения выборов не существует. Соответственно, по словам Дубовика, даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся.
Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее утверждал, что Зеленский все же принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов
Вчера, 22:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
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