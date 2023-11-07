https://ria.ru/20231107/ukraine-1908043019.html

Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов

Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов - РИА Новости, 07.11.2023

Госдеп прокомментировал идею Зеленского об отказе от президентских выборов

Решение украинских властей не проводить в стране выборы соответствовало бы конституции страны, считает представитель госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:41

2023-11-07T23:41

2023-11-07T23:41

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Решение украинских властей не проводить в стране выборы соответствовало бы конституции страны, считает представитель госдепа Ведант Патель. "Как я понимаю, это соответствует их конституции", - заявил Патель на брифинге. Владимир Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. Заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик ранее заявил, что выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения. Как заявил Дубовик, закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменений в закон не вносилось, то и юридических оснований для проведения выборов не существует. Соответственно, по словам Дубовика, даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее утверждал, что Зеленский все же принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование.

https://ria.ru/20231107/vybory-1908003468.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, государственный департамент сша