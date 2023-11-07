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"Они поднимутся". Зеленскому сообщили плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraina-1908035411.html
"Они поднимутся". Зеленскому сообщили плохие новости о ВСУ
"Они поднимутся". Зеленскому сообщили плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
"Они поднимутся". Зеленскому сообщили плохие новости о ВСУ
Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на прекращение конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:24
2023-11-07T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
днепропетровск
скотт риттер
владимир путин
валерий залужный
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на прекращение конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media."Это стратегическое поражение Украины. Чем дольше они будут сопротивляться, тем больше они потеряют. Если они продолжат военные действия, то &lt;…&gt; потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города", — предположил он.По мнению эксперта, для президента республики играла уже окончена. Он добавил, что нельзя также исключать вероятность того, что украинские военные поднимутся против Зеленского."В конце концов, Россия получит то, что она хочет: уничтожение украинской армии &lt;…&gt; и денацификацию после падения режима Зеленского", — резюмировал военный.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.В статье в Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907984824.html
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в мире, украина, харьков, днепропетровск, скотт риттер, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Днепропетровск, Скотт Риттер, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они поднимутся". Зеленскому сообщили плохие новости о ВСУ

Риттер: Украина может потерять Харьков, Николаев, Одессу и другие города

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на прекращение конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media.
"Это стратегическое поражение Украины. Чем дольше они будут сопротивляться, тем больше они потеряют. Если они продолжат военные действия, то <…> потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города", — предположил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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По мнению эксперта, для президента республики играла уже окончена. Он добавил, что нельзя также исключать вероятность того, что украинские военные поднимутся против Зеленского.
"В конце концов, Россия получит то, что она хочет: уничтожение украинской армии <…> и денацификацию после падения режима Зеленского", — резюмировал военный.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
В статье в Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковДнепропетровскСкотт РиттерВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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