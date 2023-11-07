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США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907999208.html
США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне
США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне - РИА Новости, 07.11.2023
США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне
США беззастенчиво лгут о якобы убийствах и пытках российскими военнослужащими мирных жителей на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:00
2023-11-07T19:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
джон кирби
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США беззастенчиво лгут о якобы убийствах и пытках российскими военнослужащими мирных жителей на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.Как говорится в комментарии посольства, дипломаты обратили внимание "на провокационные заявления" директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби."Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине", - подчеркнули в посольстве."Подобные слова из уст представителей Белого дома звучат далеко не впервые. Однако повторение клеветнических измышлений не поможет администрации выдать их за истину. Безапелляционные и бездоказательные утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом. Рассчитаны на отвлечение внимания от реальных преступлений, которые вот уже девять лет совершаются украинскими бандитами против населения Донбасса", - заявили в дипмиссии.В посольстве предложили "американцам посмотреть правде в глаза"."Рано или поздно властям придется признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием. Тем более что информация о том, что вашингтонские советники имеют прямое отношение к поиску и выбору целей для обстрелов, в том числе на российской территории, уже стала достоянием общественности", - говорится в заявлении."Местным политикам пора понять: чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками. Они несут смерть, лишь продлевая конфликт. На решимость России защищать национальные интересы и своих граждан опасные действия Соединенных Штатов не повлияют", - добавили в дипломатическом представительстве РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Джон Кирби, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне

Посольство в Вашингтоне: США лгут о пытках военными РФ мирных жителей на Украине

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ВС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США беззастенчиво лгут о якобы убийствах и пытках российскими военнослужащими мирных жителей на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Как говорится в комментарии посольства, дипломаты обратили внимание "на провокационные заявления" директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
"Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине", - подчеркнули в посольстве.
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"Подобные слова из уст представителей Белого дома звучат далеко не впервые. Однако повторение клеветнических измышлений не поможет администрации выдать их за истину. Безапелляционные и бездоказательные утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом. Рассчитаны на отвлечение внимания от реальных преступлений, которые вот уже девять лет совершаются украинскими бандитами против населения Донбасса", - заявили в дипмиссии.
В посольстве предложили "американцам посмотреть правде в глаза".
"Рано или поздно властям придется признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием. Тем более что информация о том, что вашингтонские советники имеют прямое отношение к поиску и выбору целей для обстрелов, в том числе на российской территории, уже стала достоянием общественности", - говорится в заявлении.
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"Местным политикам пора понять: чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками. Они несут смерть, лишь продлевая конфликт. На решимость России защищать национальные интересы и своих граждан опасные действия Соединенных Штатов не повлияют", - добавили в дипломатическом представительстве РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровДжон КирбиВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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