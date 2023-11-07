https://ria.ru/20231107/ukraina-1907984824.html
"Мы не позволим". В США заговорили о военном перевороте на Украине
"Мы не позволим". В США заговорили о военном перевороте на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
"Мы не позволим". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Действия президента Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:13
2023-11-07T18:13
2023-11-07T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Действия президента Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть", — отметил он.По мнению эксперта, на Украине понимают, что больше не находятся в центре внимания Вашингтона. При этом он обратил внимание, что глава республики сильно оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на передовой."Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы — это самое главное", — резюмировал он.На минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907918914.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Мы не позволим". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Джонсон: Зеленский может спровоцировать военный переворот на Украине