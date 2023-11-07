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СМИ: ЕК намерена рекомендовать начало переговоров о принятии Украины в ЕС - РИА Новости, 07.11.2023
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15:11 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907917221.html
СМИ: ЕК намерена рекомендовать начало переговоров о принятии Украины в ЕС
СМИ: ЕК намерена рекомендовать начало переговоров о принятии Украины в ЕС - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ: ЕК намерена рекомендовать начало переговоров о принятии Украины в ЕС
Еврокомиссия 7 ноября проведет заседание по вопросу начала переговоров о принятии Украины в Европейский союз, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:11
2023-11-07T15:11
в мире
украина
хорватия
германия
шарль мишель
жан-клод юнкер
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия 7 ноября проведет заседание по вопросу начала переговоров о принятии Украины в Европейский союз, пишет Bloomberg."Европейская комиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам начать официальные переговоры после завершения на Украине реформ и принятия законодательства по вопросам меньшинств, борьбы с коррупцией, а также "деолигархизации", — пишет издание со ссылкой на источники в органе.Тем не менее, сообщает автор, некоторые "оговорки" будут присутствовать. По словам источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, окончательная формулировка заключения по Украине еще не готова.Тем не менее, подчеркивается в материале, даже если страны Евросоюза дадут зеленый свет на принятие нового члена, переговоры займут годы, так как процесс вступления в ЕС очень долгий и сложный. Так, Хорватии понадобилось десять лет, прежде чем она присоединилась к альянсу в 2013 году.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз не раньше 2030 года.Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также назвал Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
https://ria.ru/20231004/es-1900361389.html
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в мире, украина, хорватия, германия, шарль мишель, жан-клод юнкер, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Хорватия, Германия, Шарль Мишель, Жан-Клод Юнкер, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
СМИ: ЕК намерена рекомендовать начало переговоров о принятии Украины в ЕС

Bloomberg: ЕК 7 ноября порекомендует начать переговоры о принятии Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия 7 ноября проведет заседание по вопросу начала переговоров о принятии Украины в Европейский союз, пишет Bloomberg.
"Европейская комиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам начать официальные переговоры после завершения на Украине реформ и принятия законодательства по вопросам меньшинств, борьбы с коррупцией, а также "деолигархизации", — пишет издание со ссылкой на источники в органе.
Тем не менее, сообщает автор, некоторые "оговорки" будут присутствовать. По словам источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, окончательная формулировка заключения по Украине еще не готова.
Тем не менее, подчеркивается в материале, даже если страны Евросоюза дадут зеленый свет на принятие нового члена, переговоры займут годы, так как процесс вступления в ЕС очень долгий и сложный. Так, Хорватии понадобилось десять лет, прежде чем она присоединилась к альянсу в 2013 году.
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Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также назвал Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
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