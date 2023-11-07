https://ria.ru/20231107/ukraina-1907892023.html

Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине

Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.11.2023

Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:01

2023-11-07T14:01

2023-11-07T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

хакан фидан

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Сегодня в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, министр иностранных дел Фидан заявил, что война на Украине должна быть прекращена на основе международного права. Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон",- сообщил собеседник агентства. По словам собеседника, одной из главных тем встречи стала гуманитарная ситуация в секторе Газа.

https://ria.ru/20231102/krym-1906981879.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, хакан фидан, ситуация в днр и лнр