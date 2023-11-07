https://ria.ru/20231107/ukraina-1907892023.html
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:01
2023-11-07T14:01
2023-11-07T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
хакан фидан
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Сегодня в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, министр иностранных дел Фидан заявил, что война на Украине должна быть прекращена на основе международного права. Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон",- сообщил собеседник агентства. По словам собеседника, одной из главных тем встречи стала гуманитарная ситуация в секторе Газа.
https://ria.ru/20231102/krym-1906981879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине
Источник: МИД Турции выразил готовность принять переговоры по Украине