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Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907892023.html
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:01
2023-11-07T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
хакан фидан
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Сегодня в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, министр иностранных дел Фидан заявил, что война на Украине должна быть прекращена на основе международного права. Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон",- сообщил собеседник агентства. По словам собеседника, одной из главных тем встречи стала гуманитарная ситуация в секторе Газа.
https://ria.ru/20231102/krym-1906981879.html
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в мире, турция, украина, хакан фидан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Хакан Фидан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине

Источник: МИД Турции выразил готовность принять переговоры по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя переговоры по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Сегодня в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, министр иностранных дел Фидан заявил, что война на Украине должна быть прекращена на основе международного права. Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон",- сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника, одной из главных тем встречи стала гуманитарная ситуация в секторе Газа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаХакан ФиданСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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