Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 07.11.2023 (обновлено: 17:31 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907881936.html
Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных
Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных - РИА Новости, 07.11.2023
Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram-канале, что подал обращение в полицию и СБУ из-за скандальных... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:33
2023-11-07T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирина фарион
верховная рада украины
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907970625_0:229:3094:1969_1920x0_80_0_0_84aedfa0022984368ecd1c0f3fa29731.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram-канале, что подал обращение в полицию и СБУ из-за скандальных высказываний бывшего депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ и напомнил, что за притеснение граждан по языковому признаку существует уголовная ответственность. Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных украинских военных. "В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. Лично обратился в национальную полицию Украины, СБУ, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", - написал Лубинец. Лубинец не называет фамилии Фарион, однако из контекста можно догадаться, что речь идет именно о ее высказываниях. Он подчеркнул, что подобные высказывания нарушают закон о равноправии граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также религиозных убеждений, наказывается в соответствии со 161 статьей уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. "Дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена", - резюмировал он. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html
https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907970625_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_88a95ecf3706434b5fc1df87e1553882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирина фарион, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных

Лубинец обратился в СБУ после заявлений экс-депутата о русскоязычных бойцах ВСУ

© AFP 2023 / Yuriy DyachyshynИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / Yuriy Dyachyshyn
Ирина Фарион. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram-канале, что подал обращение в полицию и СБУ из-за скандальных высказываний бывшего депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ и напомнил, что за притеснение граждан по языковому признаку существует уголовная ответственность.
Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных украинских военных.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
29 октября, 02:43
"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. Лично обратился в национальную полицию Украины, СБУ, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", - написал Лубинец. Лубинец не называет фамилии Фарион, однако из контекста можно догадаться, что речь идет именно о ее высказываниях.
Он подчеркнул, что подобные высказывания нарушают закон о равноправии граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также религиозных убеждений, наказывается в соответствии со 161 статьей уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. "Дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена", - резюмировал он.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Путин: Если бы к русскому языку относились нормально, на Украине не было бы переворотов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине
3 ноября, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрина ФарионВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала