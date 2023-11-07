https://ria.ru/20231107/ukraina-1907881936.html

Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных

Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных - РИА Новости, 07.11.2023

Омбудсмен Рады обратился в СБУ после высказываний о русскоязычных военных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram-канале, что подал обращение в полицию и СБУ из-за скандальных... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:33

2023-11-07T13:33

2023-11-07T17:31

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram-канале, что подал обращение в полицию и СБУ из-за скандальных высказываний бывшего депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ и напомнил, что за притеснение граждан по языковому признаку существует уголовная ответственность. Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных украинских военных. "В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. Лично обратился в национальную полицию Украины, СБУ, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", - написал Лубинец. Лубинец не называет фамилии Фарион, однако из контекста можно догадаться, что речь идет именно о ее высказываниях. Он подчеркнул, что подобные высказывания нарушают закон о равноправии граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также религиозных убеждений, наказывается в соответствии со 161 статьей уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. "Дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена", - резюмировал он. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ирина фарион, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины