https://ria.ru/20231107/ukraina-1907844160.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:17

2023-11-07T11:17

2023-11-07T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

одесская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучал в 10.24 мск, в Харьковской области Украины тревога раздалась в 10.44 мск. В Одесской области Украины и на подконтрольной Киеву части Херсонской области тревогу объявили в промежутке с 10.26 по 11.03. Ранее во вторник в Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

харьковская область

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьковская область, одесская область