В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Харьковской областях Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучал в 10.24 мск, в Харьковской области Украины тревога раздалась в 10.44 мск. В Одесской области Украины и на подконтрольной Киеву части Херсонской области тревогу объявили в промежутке с 10.26 по 11.03.
Ранее во вторник в Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.