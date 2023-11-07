Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 07.11.2023 (обновлено: 10:33 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907828868.html
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, погибший при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку, пишет... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:11
2023-11-07T10:33
валерий залужный
геннадий частяков
игорь клименко
страна.ua
мвд украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907832270_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_8e66bd4203a0773e7661538215b76bf3.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, погибший при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку, пишет "Страна.ua"."Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", — сообщается в публикации.Издание отмечает, что боеприпасы входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко. Последний, как сообщается, подтвердил, что в посылке была бутылка виски Black Label и шесть гранат.О гибели майора стало известно накануне вечером.У погибшего майора был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег и начал показывать их родным. Достав подарочный ящик с гранатами внутри, он начал показывать их сыну. Сначала в руки боеприпас взял подросток, затем мужчина забрал его и выдернул чеку, из-за чего она сдетонировала, заявлял глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, "это были гранаты нового западного образца". Полиция также обнаружила в квартире еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.В результате инцидента майор погиб, его сын тяжело ранен.
https://ria.ru/20231106/chastyakov-1907789280.html
https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907832270_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_81018c1385ba4bca0a30d92fcb922c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий залужный, геннадий частяков, игорь клименко, страна.ua, мвд украины
Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Игорь Клименко, Страна.ua, МВД Украины
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного

Страна.ua: погибший помощник Залужного мог перепутать гранату с рюмкой

© Фото : соцсетиМесто гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : соцсети
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, погибший при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку, пишет "Страна.ua".
"Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", — сообщается в публикации.
Издание отмечает, что боеприпасы входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко. Последний, как сообщается, подтвердил, что в посылке была бутылка виски Black Label и шесть гранат.
О гибели майора стало известно накануне вечером.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного
6 ноября, 23:15
У погибшего майора был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег и начал показывать их родным. Достав подарочный ящик с гранатами внутри, он начал показывать их сыну. Сначала в руки боеприпас взял подросток, затем мужчина забрал его и выдернул чеку, из-за чего она сдетонировала, заявлял глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, "это были гранаты нового западного образца". Полиция также обнаружила в квартире еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.
В результате инцидента майор погиб, его сын тяжело ранен.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Сообщение от Зеленского. В ДНР отреагировали на гибель помощника Залужного
6 ноября, 23:03
 
Валерий ЗалужныйГеннадий ЧастяковИгорь КлименкоСтрана.uaМВД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала