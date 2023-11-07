https://ria.ru/20231107/ukraina-1907828868.html
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, погибший при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку, пишет... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:11
2023-11-07T10:11
2023-11-07T10:33
валерий залужный
геннадий частяков
игорь клименко
страна.ua
мвд украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, погибший при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку, пишет "Страна.ua"."Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", — сообщается в публикации.Издание отмечает, что боеприпасы входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко. Последний, как сообщается, подтвердил, что в посылке была бутылка виски Black Label и шесть гранат.О гибели майора стало известно накануне вечером.У погибшего майора был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег и начал показывать их родным. Достав подарочный ящик с гранатами внутри, он начал показывать их сыну. Сначала в руки боеприпас взял подросток, затем мужчина забрал его и выдернул чеку, из-за чего она сдетонировала, заявлял глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, "это были гранаты нового западного образца". Полиция также обнаружила в квартире еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.В результате инцидента майор погиб, его сын тяжело ранен.
https://ria.ru/20231106/chastyakov-1907789280.html
https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html
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валерий залужный, геннадий частяков, игорь клименко, страна.ua, мвд украины
Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Игорь Клименко, Страна.ua, МВД Украины
СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
Страна.ua: погибший помощник Залужного мог перепутать гранату с рюмкой
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, погибший при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку, пишет "Страна.ua
".
"Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", — сообщается в публикации.
Издание отмечает, что боеприпасы входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко. Последний, как сообщается, подтвердил, что в посылке была бутылка виски Black Label и шесть гранат.
О гибели майора стало известно накануне вечером.
МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного
У погибшего майора был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег и начал показывать их родным. Достав подарочный ящик с гранатами внутри, он начал показывать их сыну. Сначала в руки боеприпас взял подросток, затем мужчина забрал его и выдернул чеку, из-за чего она сдетонировала, заявлял глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, "это были гранаты нового западного образца". Полиция также обнаружила в квартире еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.
В результате инцидента майор погиб, его сын тяжело ранен.
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