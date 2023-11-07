https://ria.ru/20231107/ukraina-1907825248.html
Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов
Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов - РИА Новости, 07.11.2023
Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов
Советник главы ДНР Ян Гагин объяснил нежелание Владимира Зеленского проводить президентские выборы опасениями за свою безопасность - как только тот потеряет... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:56
2023-11-07T09:56
2023-11-07T10:01
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин объяснил нежелание Владимира Зеленского проводить президентские выборы опасениями за свою безопасность - как только тот потеряет свой пост, к нему придет прокуратура, причем не одной страны, а нескольких. "Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране", - сказал РИА Новости Гагин. По его мнению, возникнут претензии и со стороны американского правосудия. "К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали для войны и для поддержки твоей страны и народа?" - пояснил советник главы ДНР. Кроме того, продолжил он, "к нему (Зеленскому) придет прокуратура из Израиля, чьи танки сейчас горят от Javelin и NLAW, которые были поставлены украинскими военными и украинским кабинетом террористам и бандитам всего мира". "Так что для Зеленского сейчас подгорает", - заключил Гагин. В понедельник Зеленский выступил против президентских выборов на Украине, мотивировав этот тем, что они сейчас "не ко времени". При этом ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901178210.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231007/zelenskiy-1901211383.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, израиль, дмитрий кулеба, ян гагин, владимир зеленский
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Израиль, Дмитрий Кулеба, Ян Гагин, Владимир Зеленский
Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов
Ян Гагин объяснил, почему Зеленский против выборов: сразу придет прокуратура