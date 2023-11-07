https://ria.ru/20231107/ukraina-1907825248.html

Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов

Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов - РИА Новости, 07.11.2023

Советник Пушилина объяснил, почему Зеленский выступает против выборов

Советник главы ДНР Ян Гагин объяснил нежелание Владимира Зеленского проводить президентские выборы опасениями за свою безопасность - как только тот потеряет... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:56

2023-11-07T09:56

2023-11-07T10:01

в мире

украина

донецкая народная республика

израиль

дмитрий кулеба

ян гагин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990470_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_1fc0508f6ce8cb792a04f46e84d13580.jpg

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин объяснил нежелание Владимира Зеленского проводить президентские выборы опасениями за свою безопасность - как только тот потеряет свой пост, к нему придет прокуратура, причем не одной страны, а нескольких. "Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране", - сказал РИА Новости Гагин. По его мнению, возникнут претензии и со стороны американского правосудия. "К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали для войны и для поддержки твоей страны и народа?" - пояснил советник главы ДНР. Кроме того, продолжил он, "к нему (Зеленскому) придет прокуратура из Израиля, чьи танки сейчас горят от Javelin и NLAW, которые были поставлены украинскими военными и украинским кабинетом террористам и бандитам всего мира". "Так что для Зеленского сейчас подгорает", - заключил Гагин. В понедельник Зеленский выступил против президентских выборов на Украине, мотивировав этот тем, что они сейчас "не ко времени". При этом ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901178210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231007/zelenskiy-1901211383.html

украина

донецкая народная республика

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, израиль, дмитрий кулеба, ян гагин, владимир зеленский