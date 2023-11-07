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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:49
2023-11-07T09:49
2023-11-07T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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днепропетровская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Днепропетровской и Кировоградской областях прозвучал в 9.36 (мск). Через две минуты тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Днепропетровская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Днепропетровской и Кировоградской областях