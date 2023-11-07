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В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина
В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина - РИА Новости, 07.11.2023
В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина
Полиция Амстердама во вторник арестовала мужчину по подозрению в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина, тело которого нашли в реке... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:46
2023-11-07T13:46
2023-11-07T13:47
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ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция Амстердама во вторник арестовала мужчину по подозрению в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина, тело которого нашли в реке рядом с Центральным вокзалом Амстердама в 2013 году. В конце января 2013 года прохожие нашли тело, завернутое в синий пластиковый пакет, в реке недалеко от Центрального вокзала в Амстердаме. Только спустя 10 лет эксперты идентифицировали жертву как пропавшего российского коллекционера Александра Левина. "Утром во вторник, 7 ноября, полиция арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. Сообщается, что ДНК подозреваемого совпали со следами, обнаруженными на останках 65-летнего россиянина и материале, которым было обернуто тело погибшего. Полиция также установила, что тело было извлечено из реки недалеко от дома подозреваемого. В то же время, голландские правоохранители не стали раскрывать личность арестованного и возможные мотивы преступления. Как ранее сообщали голландские СМИ, Левин занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 году россиянин был осужден за контрабанду произведений искусства. Левин проводил много времени в Амстердаме.
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в мире, амстердам
В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина
В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве коллекционера Левина
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция Амстердама во вторник арестовала мужчину по подозрению в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина, тело которого нашли в реке рядом с Центральным вокзалом Амстердама в 2013 году.
В конце января 2013 года прохожие нашли тело, завернутое в синий пластиковый пакет, в реке недалеко от Центрального вокзала в Амстердаме. Только спустя 10 лет эксперты идентифицировали жертву как пропавшего российского коллекционера Александра Левина.
«
"Утром во вторник, 7 ноября, полиция арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Сообщается, что ДНК подозреваемого совпали со следами, обнаруженными на останках 65-летнего россиянина и материале, которым было обернуто тело погибшего.
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Полиция также установила, что тело было извлечено из реки недалеко от дома подозреваемого.
В то же время, голландские правоохранители не стали раскрывать личность арестованного и возможные мотивы преступления.
Как ранее сообщали голландские СМИ, Левин занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 году россиянин был осужден за контрабанду произведений искусства. Левин проводил много времени в Амстердаме.