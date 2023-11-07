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В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован - РИА Новости, 07.11.2023
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05:48 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907808034.html
В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован
В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован - РИА Новости, 07.11.2023
В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован
Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:48
2023-11-07T05:48
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы. Ранее муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) сообщила о необычном случае работы спасателей, которым в операционной одной из городских больниц пришлось распиливать и разъединять зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли "сквозь всю голову". "Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство", - сообщила РИА Новости представитель следственного управления. По данным следствия, днем 3 ноября на автомобильной стоянке в Калининском районе Новосибирска между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому "множественные удары в область жизненно-важных органов". "Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУ СК.
https://ria.ru/20231107/prestuplenie-1907804517.html
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован

СК: в Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы.
Ранее муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) сообщила о необычном случае работы спасателей, которым в операционной одной из городских больниц пришлось распиливать и разъединять зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли "сквозь всю голову".
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"Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство", - сообщила РИА Новости представитель следственного управления.
По данным следствия, днем 3 ноября на автомобильной стоянке в Калининском районе Новосибирска между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому "множественные удары в область жизненно-важных органов".
"Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУ СК.
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