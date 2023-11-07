https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907808034.html

В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован

В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован - РИА Новости, 07.11.2023

В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован

Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:48

2023-11-07T05:48

2023-11-07T05:48

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы. Ранее муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) сообщила о необычном случае работы спасателей, которым в операционной одной из городских больниц пришлось распиливать и разъединять зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли "сквозь всю голову". "Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство", - сообщила РИА Новости представитель следственного управления. По данным следствия, днем 3 ноября на автомобильной стоянке в Калининском районе Новосибирска между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому "множественные удары в область жизненно-важных органов". "Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУ СК.

https://ria.ru/20231107/prestuplenie-1907804517.html

https://ria.ru/20231106/izbienie-1907784222.html

новосибирск

россия

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)