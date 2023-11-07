https://ria.ru/20231107/turtsiya-1907808308.html
Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном
Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном - РИА Новости, 07.11.2023
Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном
Турецкие СМИ обратили внимание на послания Анкары во время переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Бликена, в кабинете турецкого... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:54
2023-11-07T05:54
2023-11-07T05:54
в мире
турция
сша
хакан фидан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 7 ноя –РИА Новости. Турецкие СМИ обратили внимание на послания Анкары во время переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Бликена, в кабинете турецкого министерства были замечены фигуры, символизирующие мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и звезду с полумесяцем. Переговоры Хакана и Блинкена состоялись в понедельник в турецкой столице. Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с их встречи, где по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря. "Рядом с креслом Блинкена были размещены символ мечети Аль-Акса и звезда с полумесяцем. Эти кадры стали посланием всему миру, игнорирующему злодеяния Израиля. И о том, что Турция стоит на стороне палестинского народа", - пишет Sabah. Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря Бликена в Анкаре. Также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил госсекретаря, засунув руку в карман.
https://ria.ru/20231106/gaza-1907764701.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, США, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном
Турецкие СМИ заметили послания у главы МИД во время переговоров с Блинкеном
АНКАРА, 7 ноя –РИА Новости. Турецкие СМИ обратили внимание на послания Анкары во время переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Бликена, в кабинете турецкого министерства были замечены фигуры, символизирующие мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и звезду с полумесяцем.
Переговоры Хакана и Блинкена состоялись в понедельник в турецкой столице. Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с их встречи, где по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря.
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"Рядом с креслом Блинкена были размещены символ мечети Аль-Акса и звезда с полумесяцем. Эти кадры стали посланием всему миру, игнорирующему злодеяния Израиля
. И о том, что Турция стоит на стороне палестинского народа", - пишет Sabah.
Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря Бликена в Анкаре. Также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне.
Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил госсекретаря, засунув руку в карман.
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