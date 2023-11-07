https://ria.ru/20231107/turtsiya-1907808308.html

Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном

Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном - РИА Новости, 07.11.2023

Турецкие СМИ заметили послания главы МИД во время переговоров с Блинкеном

Турецкие СМИ обратили внимание на послания Анкары во время переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Бликена, в кабинете турецкого... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:54

2023-11-07T05:54

2023-11-07T05:54

в мире

турция

сша

хакан фидан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 7 ноя –РИА Новости. Турецкие СМИ обратили внимание на послания Анкары во время переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Бликена, в кабинете турецкого министерства были замечены фигуры, символизирующие мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и звезду с полумесяцем. Переговоры Хакана и Блинкена состоялись в понедельник в турецкой столице. Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с их встречи, где по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря. "Рядом с креслом Блинкена были размещены символ мечети Аль-Акса и звезда с полумесяцем. Эти кадры стали посланием всему миру, игнорирующему злодеяния Израиля. И о том, что Турция стоит на стороне палестинского народа", - пишет Sabah. Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря Бликена в Анкаре. Также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил госсекретаря, засунув руку в карман.

https://ria.ru/20231106/gaza-1907764701.html

https://ria.ru/20231107/blinken-1907796239.html

турция

сша

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в мире, турция, сша, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году