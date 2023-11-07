Рейтинг@Mail.ru
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 07.11.2023 (обновлено: 11:13 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/turpokhody-1907840171.html
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей - РИА Новости, 07.11.2023
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей
Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:00
2023-11-07T11:13
григорий гуров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907842320_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_66a8631f932bd7b271091dffe7220849.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров. "В походы ходить практически невозможно. То есть это... закрутили так, что это просто невозможно практически сделать. С юридической точки зрения, если мы собираем детей в палаточном лагере, мы сейчас выходим из ситуации так, что есть стационар, и мы рядом со стационаром разворачиваем палаточный лагерь", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации на науке, образованию и культуре. Гуров добавил, что также, например, невозможно заплатить за полевую кухню с юридической точки зрения из-за того, что нужно пройти все нормы СанПиН. "Давайте мы подготовим отдельно вам справку для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать на законодательном уровне... найти баланс. Это нужно", - обратился Гуров к участникам заседания. Сенаторы, в свою очередь, пообещали начать проработку вопроса и пригласили Гурова к совместной работе.
https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907842320_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65e6b13e546ed906e46bc8ddec75d687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
григорий гуров, совет федерации рф
Григорий Гуров, Совет Федерации РФ
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей

"Движение первых" призвало решить вопрос законной организации турпоходов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛисица возле палаток в Национальном природном парке "Таганай" в Челябинской области
Лисица возле палаток в Национальном природном парке Таганай в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Лисица возле палаток в Национальном природном парке "Таганай" в Челябинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.
«
"В походы ходить практически невозможно. То есть это... закрутили так, что это просто невозможно практически сделать. С юридической точки зрения, если мы собираем детей в палаточном лагере, мы сейчас выходим из ситуации так, что есть стационар, и мы рядом со стационаром разворачиваем палаточный лагерь", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации на науке, образованию и культуре.
Гуров добавил, что также, например, невозможно заплатить за полевую кухню с юридической точки зрения из-за того, что нужно пройти все нормы СанПиН.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Школьники Москвы отправились в Большую арктическую экспедицию
13 апреля, 14:11
"Давайте мы подготовим отдельно вам справку для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать на законодательном уровне... найти баланс. Это нужно", - обратился Гуров к участникам заседания.
Сенаторы, в свою очередь, пообещали начать проработку вопроса и пригласили Гурова к совместной работе.
 
Григорий ГуровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала