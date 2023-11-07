https://ria.ru/20231107/turpokhody-1907840171.html

В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей

В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей - РИА Новости, 07.11.2023

В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей

Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:00

2023-11-07T11:00

2023-11-07T11:13

григорий гуров

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров. "В походы ходить практически невозможно. То есть это... закрутили так, что это просто невозможно практически сделать. С юридической точки зрения, если мы собираем детей в палаточном лагере, мы сейчас выходим из ситуации так, что есть стационар, и мы рядом со стационаром разворачиваем палаточный лагерь", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации на науке, образованию и культуре. Гуров добавил, что также, например, невозможно заплатить за полевую кухню с юридической точки зрения из-за того, что нужно пройти все нормы СанПиН. "Давайте мы подготовим отдельно вам справку для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать на законодательном уровне... найти баланс. Это нужно", - обратился Гуров к участникам заседания. Сенаторы, в свою очередь, пообещали начать проработку вопроса и пригласили Гурова к совместной работе.

https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

григорий гуров, совет федерации рф