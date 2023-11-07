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В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей - РИА Новости, 07.11.2023
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей
Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:00
2023-11-07T11:00
2023-11-07T11:13
григорий гуров
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров. "В походы ходить практически невозможно. То есть это... закрутили так, что это просто невозможно практически сделать. С юридической точки зрения, если мы собираем детей в палаточном лагере, мы сейчас выходим из ситуации так, что есть стационар, и мы рядом со стационаром разворачиваем палаточный лагерь", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации на науке, образованию и культуре. Гуров добавил, что также, например, невозможно заплатить за полевую кухню с юридической точки зрения из-за того, что нужно пройти все нормы СанПиН. "Давайте мы подготовим отдельно вам справку для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать на законодательном уровне... найти баланс. Это нужно", - обратился Гуров к участникам заседания. Сенаторы, в свою очередь, пообещали начать проработку вопроса и пригласили Гурова к совместной работе.
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григорий гуров, совет федерации рф
Григорий Гуров, Совет Федерации РФ
В "Движении первых" призвали решить вопрос организации турпоходов для детей
"Движение первых" призвало решить вопрос законной организации турпоходов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Организация турпоходов для детей сейчас практически невозможна из-за действующих нормативно-правовых актов, эту проблему нужно решить, заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.
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"В походы ходить практически невозможно. То есть это... закрутили так, что это просто невозможно практически сделать. С юридической точки зрения, если мы собираем детей в палаточном лагере, мы сейчас выходим из ситуации так, что есть стационар, и мы рядом со стационаром разворачиваем палаточный лагерь", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации на науке, образованию и культуре.
Гуров добавил, что также, например, невозможно заплатить за полевую кухню с юридической точки зрения из-за того, что нужно пройти все нормы СанПиН.
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"Давайте мы подготовим отдельно вам справку для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать на законодательном уровне... найти баланс. Это нужно", - обратился Гуров к участникам заседания.
Сенаторы, в свою очередь, пообещали начать проработку вопроса и пригласили Гурова к совместной работе.